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「Uber Eats潮有市」露營風格市集週末華山登場 Uber One會員加碼抽好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
11月25、26日及12月9、10日2個周末，Uber Eats邀請消費者一起大啖在地排隊美食、獨家聯名商品、享受極Chill音樂、玩互動遊戲拿品牌獨家設計專屬好禮。圖／Uber Eats提供
11月25、26日及12月9、10日2個周末，Uber Eats邀請消費者一起大啖在地排隊美食、獨家聯名商品、享受極Chill音樂、玩互動遊戲拿品牌獨家設計專屬好禮。圖／Uber Eats提供

週末想好要去哪玩了嗎？Uber Eats登台7周年，舉辦全台最7hill露營風格市集「Uber Eats潮有市」本周末11月25日及26日中午12點至晚上9點在台北華山1914文化創意產業園區，12月9日及10日下午3點至晚上9點則在台南河樂廣場接棒登場。台北首場共匯聚超過20攤人氣排隊名店、超多獎項拿到手軟的互動遊戲、大咖金曲歌手魏如萱、9m88、熊仔等10組露天音樂表演超強卡司，及7周年限定聯名商品與快閃城市尋飽專車等豐富活動，現場除推出多項美食好康優惠，如果你是Uber One會員，更不能錯過眾多專屬優惠和體驗活動，北部的朋友趕快動身出門玩！

Uber Eats積極響應綠色行動生活，市集活動攜手Loopick提供環保餐具租借服務，Uber One會員只要出示會員APP畫面，即可免費租借環保餐具1組。此外，Uber Eats聯手ChargeSPOT推出市集活動專屬的借電站和行動電源，凡於市集現場租借ChargeSPOT行動電源，即享前30分鐘免費借電，再送Uber Eats新用戶專屬優惠，Uber One會員還可兌換免費借電券，數量有限送完為止。

「Uber Eats潮有市」台北場邀請超過20家人氣排隊名店以及Uber Eats商家合作夥伴共襄盛舉，包含紅葉蛋糕、林聰明沙鍋魚頭、得正手搖飲、貓下去敦北俱樂部、師園鹽酥雞、再睡5分鐘、潮味決、胖老爹美式炸雞等，現場都有Uber One會員限定折扣。此外，Uber Eats與7 大人氣品牌聯名推出的限定聯名商品，也都在市集現場現蹤。

Uber Eats更全新打造2台7周年專屬尋飽專車，邀請民眾挑戰指定任務得週邊好禮，包括珍奶購物袋、7周年限定聯名商品、環保餐具、優市或Uber優惠序號等。還有按摩好禮抽獎、Uber One會員還可額外加抽777元Uber Cash、摺疊椅、萬用隨身小包、輕奢露營椅等限定好禮。

foodpanda近期則是邀請百萬Youtuber蔡阿嘎擔任公益大使攜手摩斯漢堡、八方雲集、梁社漢排骨3大品牌，推出「#為孩子叫這餐」公益計畫，摩斯漢堡的超級大麥海洋珍珠堡組合餐化身「大海裡面跳舞珍珠漢堡」，八方雲集的招牌鍋貼變身「脆脆跳舞飛天鍋貼」，梁社漢排骨的炸排骨飯則幻化為「怪獸大口轟炸排骨飯」，民眾於12月5日前訂購指定公益餐點，每份公益餐點foodpanda即捐出10元給台灣食物銀行聯合會的營養食物箱計畫，為偏鄉弱勢孩童補充營養。

foodpanda攜手三大品牌做公益摩斯漢堡經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手三大品牌做公益摩斯漢堡經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
Uber Eats歡慶7周年，攜手生活風格品牌「出外人」打造全台最7hill露營風格市集「Uber Eats潮有市」活動。圖／Uber Eats提供
Uber Eats歡慶7周年，攜手生活風格品牌「出外人」打造全台最7hill露營風格市集「Uber Eats潮有市」活動。圖／Uber Eats提供
Uber One會員可以於現場會員服務站參加抽獎，有機會再獲得折疊椅、萬用隨身小包、輕奢露營椅等限定好禮。圖／Uber Eats提供
Uber One會員可以於現場會員服務站參加抽獎，有機會再獲得折疊椅、萬用隨身小包、輕奢露營椅等限定好禮。圖／Uber Eats提供
foodpanda攜手三大品牌做公益八方雲集經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手三大品牌做公益八方雲集經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手三大品牌做公益梁社漢排骨經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手三大品牌做公益梁社漢排骨經典餐點童趣變身。圖／foodpanda提供
YouTuber蔡阿嘎化身foodpanda「為孩子叫這餐」公益大使，實際深入偏鄉，為孩子送餐更送幸福。圖／foodpanda提供
YouTuber蔡阿嘎化身foodpanda「為孩子叫這餐」公益大使，實際深入偏鄉，為孩子送餐更送幸福。圖／foodpanda提供

Uber 摩斯漢堡 餐具

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