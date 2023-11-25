廉航0元機票來了！ 旅遊達人揭「這期間」都有：時間很微妙

疫情解封後迎來了一波「旅遊復甦潮」，許多人都安排了不只一次的國外旅遊。旅遊達人布萊N分享，泰國越捷航空釋出了許多「台北-曼谷」的0元機票，明年的5-8月都有，也點出了日期背後的微妙處，那就是「免簽的日期過了」，但有不少人決定下手「就賭免簽時間會延長」。

布萊N在臉書分享，泰國越捷「台北-曼谷」釋出了很多0元機票，明年5-8月都有，並且不定時放票，如果來回都刷到0元，加上稅及手續費，也只要台幣3,287，不過他也指出了日期背後的微妙處，「就是免簽日期過了」。

泰國越捷航空釋出了許多「台北-曼谷」的0元機票，明年的5-8月都有。圖／布萊N機票達人

有不少人看到也認為，「很明顯都是免簽結束的日期」、「免簽結束直接放票」、「剛好要簽證了」，但也有網友決定要下手衝一波「身為台灣人就該賭一把」、「賭免簽延期」、「搶到了，謝謝分享」。

泰國總理府發言人柴伊在今年10月31日宣布。台灣的旅客，可以免除簽證要求，在泰國停留30天，從2023年11月10日開始，到2024年5月10日為止。根據泰國官方統計，今年1到6月的台灣旅客入境泰國人次為34萬4031人次，相比2022年全年的9萬3699人次飆漲。