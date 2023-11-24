台灣百萬冠軍茶園×日本百年酒造 東方美人茶梅酒登場

國內代理日本酒的「本事選酒」，年末帶來重磅消息，將有「茶金」美譽的冠軍茶園「徐耀良茶園」所栽種的東方美人茶，帶至日本愛知縣百年酒造「關谷醸造」強強聯手，台日兩地共同釀製出全新梅酒「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」，以迷人高雅茶香，成為梅酒界的新巔峰。新酒款即日起正式在台搶先推出，首批次限量生產700支，定價1,500元。

「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」不僅是台灣與日本首次聯手合作打造的茶梅酒，也是第一支將台灣物產帶往日本合作，且「逆輸出」販售到日本的茶梅酒，而於2024年酒款也將預計出售到美國市場。

與一般梅酒要冰飲才好喝的印象不同，「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」在常溫時即是最完美品飲狀態，高雅茶香沁入鼻尖，伴隨茶香引領的鳳來梅酸度，可以感受到梅酒的厚實與圓潤，後段茶香與梅酒氣息柔和地同步釋放，完整的茶梅酒體驗，將果實酒的品飲風味昇華至充滿藝術的味蕾層次。

如果想嘗試其他品飲法，可試試在常溫梅酒裡直接加入一、兩顆冰塊，冰塊不影響茶香表現，帶來的是充滿大人感的茶單寧感，而這恰巧反應出使用的茶葉正是好茶。

徐耀良茶園的茶師徐維伸談到，茶酒和茶葉的等級端看在低溫時是否會出現「凝乳現象（Tea Creaming）」；凝乳現象指的是茶葉中豐富的單寧酸轉化成「茶黃質」的好茶證明，當茶葉內的物質越豐富，轉換出的茶黃質等水溶性多酚氧化物質成分則呈現正比例，而這意味著必須是發酵後的一心二葉茶葉夠鮮嫩才會產生，因此加冰塊後的茶梅酒略帶混濁感，實屬正常。