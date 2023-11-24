台灣百萬冠軍茶園×日本百年酒造 東方美人茶梅酒登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
本事選酒策略長酒雄（左起）、徐耀良茶園茶師徐維伸、關谷釀造代表取締役関谷健、本事選酒創辦人徐子育。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本事選酒策略長酒雄（左起）、徐耀良茶園茶師徐維伸、關谷釀造代表取締役関谷健、本事選酒創辦人徐子育。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國內代理日本酒的「本事選酒」，年末帶來重磅消息，將有「茶金」美譽的冠軍茶園「徐耀良茶園」所栽種的東方美人茶，帶至日本愛知縣百年酒造「關谷醸造」強強聯手，台日兩地共同釀製出全新梅酒「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」，以迷人高雅茶香，成為梅酒界的新巔峰。新酒款即日起正式在台搶先推出，首批次限量生產700支，定價1,500元。

「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」不僅是台灣與日本首次聯手合作打造的茶梅酒，也是第一支將台灣物產帶往日本合作，且「逆輸出」販售到日本的茶梅酒，而於2024年酒款也將預計出售到美國市場。

與一般梅酒要冰飲才好喝的印象不同，「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」在常溫時即是最完美品飲狀態，高雅茶香沁入鼻尖，伴隨茶香引領的鳳來梅酸度，可以感受到梅酒的厚實與圓潤，後段茶香與梅酒氣息柔和地同步釋放，完整的茶梅酒體驗，將果實酒的品飲風味昇華至充滿藝術的味蕾層次。

如果想嘗試其他品飲法，可試試在常溫梅酒裡直接加入一、兩顆冰塊，冰塊不影響茶香表現，帶來的是充滿大人感的茶單寧感，而這恰巧反應出使用的茶葉正是好茶。

徐耀良茶園的茶師徐維伸談到，茶酒和茶葉的等級端看在低溫時是否會出現「凝乳現象（Tea Creaming）」；凝乳現象指的是茶葉中豐富的單寧酸轉化成「茶黃質」的好茶證明，當茶葉內的物質越豐富，轉換出的茶黃質等水溶性多酚氧化物質成分則呈現正比例，而這意味著必須是發酵後的一心二葉茶葉夠鮮嫩才會產生，因此加冰塊後的茶梅酒略帶混濁感，實屬正常。

除了此款茶梅酒，在台亦可購得由本事選酒所代理，同為關谷醸造的自家製梅酒、完熟有果肉梅酒、青紫蘇梅酒、蜜柑酒、柚子酒與藍莓酒，以及新推出的東方美人茶梅酒共7款蓬萊泉系列，一次能感受到不同果實酒的獨特魅力。

「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」酒精濃度15%，定價1,500元。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」酒精濃度15%，定價1,500元。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」（右）與基酒梅酒（左）。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蓬萊泉徐耀良．東方美人茶梅酒」（右）與基酒梅酒（左）。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
關谷醸造蓬萊泉果實酒全系列共7款。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
關谷醸造蓬萊泉果實酒全系列共7款。圖／本事選酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茶葉 日本 冰塊

延伸閱讀

前教育部長吳清基：本次總統大選有望扭轉私校情勢

關懷盃／綠島公館國小參賽 海底畢典讓日本好驚訝

五代茶園父子聯手參賽 拿下三峽碧螺春冬季評鑑特等獎

木村拓哉竟然不是第1！日本票選「最帥男藝人」TOP10出爐　前3名全是頂級男神

相關新聞

迎接亞錦賽破「蛋」而出！7-ELEVEN推4波活動　限時指定鮮食加購茶葉蛋只要5元　還有棒球亞錦賽限量周邊

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽即將於12月3日在台北大巨蛋棒球場破「蛋」而出，7-ELEVEN響應國際賽事，領先推出4...

台灣百萬冠軍茶園×日本百年酒造 東方美人茶梅酒登場

國內代理日本酒的「本事選酒」，年末帶來重磅消息，將有「茶金」美譽的冠軍茶園「徐耀良茶園」所栽種的東方美人茶，帶至日本愛知...

天氣乾冷來襲小心有皺紋！必用油保養3招 養出雞蛋肌

天氣變得又乾又冷，但時而又陰雨綿綿，讓很多人肌膚開始出現問題，包括乾燥、過敏與脫屑，這時候要特別注意肌膚的保養，保養界近...

星迷預備！這一天星巴克全品項85折 滿額送好友分享券

星迷預備備，PARTY TIME！星巴克耶誕購物派對即將開跑，12月1日(五)這一天還可享全品項享85折優惠(不包含飲料...

好市多「黑色購物週」最後2天 頂級牛肉、75吋大電視折扣超有感

好市多「黑色購物週」即將進入最後2天，官方粉絲團「台灣好市多」提前公布了第6天新增的主打優惠商品，會員們最愛的牛肉再推出...

全家便利商店首推3肖像獨家聯名「限量聖誕禮物箱」！「間諜家家酒」逾20款周邊線上線下齊開賣

迎接年末節慶氛圍，全家便利商店瞄準聖誕節交換禮物商機，將於11月29日上午10點起首度開賣「聖誕禮物箱」，獨家攜手熱門肖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。