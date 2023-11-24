打造澎潤美肌！朵茉麗蔻推限定包裝　加碼送14天精華

冬天到來，是加強抗老保養的種樣關鍵，想要養出澎潤美肌，就從基礎保養開始，來自日本熊本的朵茉麗蔻，最經典的「基本4點」保養系列，含有日本專利抗老成分不知火菊精華，以及雙重海洋膠原蛋白等精萃，讓肌膚面對季節轉換，依舊能透亮發光。12月1日起，朵茉麗蔻會員購買「基本4點」，就能選擇限量包裝，還有加碼送出「彈潤肌-14天集中修護美容精華」。

朵茉麗蔻為「基本4點」換上璀璨美肌禮盒包裝，以紅色為底，搭配燙金壓紋，呈現出日式細緻美學，在基本4點鐘，包括有「保濕液」、「美活肌精華」、「乳霜20」及「保護乳液」，著重在提升肌膚的修復力，強調抗皺淨斑保養，特別適合在季節轉換之際使用。

而會員購買基本4點，所贈送的彈潤肌-14天集中修護美容精華，可以作為晚上卸妝清潔之後、基本4點保養前的前導精華使用，加強保養品的後續吸收。