全國電子「黑色星期五購物節」超狂優惠！指定家電限時下殺56折起

眾所期盼的「黑色星期五購物節」即將到來，全國電子除了祭出超殺優惠及滿額禮外，11月24日至11月30日連續7天，每天更精選限時限量商品，提供驚喜特殺優惠，還有滿額享1元放大術，加1元精品家電大放送，氣炸烤箱、蒸氣烘烤爐、除濕機、dyson清淨機、掃地機器人、空氣清淨機、Apple HomePod 2兩入組+Apple TV 4K 128GB等精選商品只要1元就可以帶回家。

現在綁定全國電子LINE會員，11月30日前購買四大家電單筆消費滿25,000元，登錄發票抽長榮千歲機場雙人來回機票；購物滿萬元，登錄就送樂天女孩環保除臭調濕包2入；12月31日前預約空調免費場勘送最高萬元空調折抵購物金。

全國電子黑五購物節瘋狂下殺，11月30日前購買指定機型冰箱、洗衣機享最低56折起超殺折扣，還享有獨家滿額好禮：單品4萬元以上，送Panasonic三刀頭電鬍刀、尚朋堂15L專業電烤箱、聲寶4.5L智能溫控熱水瓶好禮三選一；單品8萬元以上，送LG智慧聯網變頻濕拖遠端掃地機、虎牌10人份IH電子鍋、Honeywell抗敏負離子清淨機好禮三選一。

12月底前購買冰箱、空調，依政公告補助標準，最多還可享節能補助5,000元；另外，購買冰箱、洗衣機、乾衣機單筆消費金額滿5,000元，還有機會抽韓國首爾來回機票。

11月底前到全國電子購買指定機型電視，滿額就送超值好禮，可享BRAUN德國百靈手持式攪拌棒、Panasonic三刀頭電鬍刀、ikiiki伊崎極輕量無線吸塵器好禮三選一。

11月全國電子 X LG家電品牌月，11月底前購買LG家電，消費滿額登錄就送超狂滿額禮：滿10萬送LG PuriCareWiFi 360空氣清淨機；滿20萬送LG 18L WiFi變頻除濕機；滿30萬送LG ALL-IN-ONE濕拖無線吸塵器。還有好康抽獎，購買LG電子衣櫥就可抽宜蘭頂級度假別墅一泊二食，共將抽出3個名額。

飛利浦也祭出暖心獻禮「飛利浦有賞禮」，11月底前購買飛利浦廚房家電、熨斗、除濕機、清淨機、咖啡機等指定品項，就送滿額好禮：消費滿11,111元登錄贈郵政禮金1,000元（限量200名）；消費滿22,222元登錄就有機會抽iPhone 15 Pro 256GB。

全國電子11月推出「守護健康Ready GO」活動，購買空氣清淨機指定單品滿11,111元享現折1,111元，更有全國電子限定好禮：購買飛利浦空氣清淨機滿額送電熱毯、氣泡水機；購買LG空氣清淨機滿額送象印分離式鐵板燒烤組；購買Honeywell指定濾網更是直接送Honeywell抗敏空氣清淨機主機。