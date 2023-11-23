2023 Camping Asia 下個世代的未來藝術學院正在展開

由臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）、法國國家舞蹈中心（Centre National de la Danse of France，簡稱CND）與香奈兒品牌推出2023 Camping Asia計畫，自11月20日至12月1日起於臺北表演藝術中心帶來一系列以表演藝術為核心的營隊課程，包含工作坊、表演節目與其他活動。系列活動由肯亞藝術家萬吉魯卡穆尤 （Wanjiru Kamuyu） 帶來的《我是紅》（Portraits in red）獨舞於11月20日晚間揭開序幕。

香奈兒品牌大使桂綸鎂。圖／香奈兒提供

2023 Camping Asia開幕活動，出席嘉賓包括臺北表演藝術中心董事長劉若瑀、臺北表演藝術中心執行長王孟超、策展人林人中；藝術家萬吉魯卡穆尤 （Wanjiru Kamuyu）、麥拉蒂蘇若道默（Melati Suryodarmo）、劉奕伶、瓦旦督喜、西蒙梅爾 (Simon Mayer)；以及來自法國國家舞蹈中心的代表Lola Chalou與Chloé Perol。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯與昆凌，品牌好友9m88、李沐、陳柏霖、ØZI、王渝屏與王渝萱也參與了當晚的開幕活動，與各地藝術家交流互動。

香奈兒品牌大使許瑋甯。圖／香奈兒提供

《我是紅》在活潑的致詞與熱鬧的雞尾酒會之後展開。肯亞藝術家萬吉魯卡穆尤以一人、一色的形制，透過獨舞演出探討因種族和社會偏見所塑造的審美標準。從一塊鮮紅色的布幔逐漸延伸出各種肢體的變化，舞者的身體與紅色隨聲光延伸、膨脹、輾轉、擴張、收縮... 在反覆收放中流連幻化。紅，既是身體又不是身體，是臉孔又不全然是臉孔，最終於一色鮮紅中共融互為彼此。這是藝術家改編其2005年獨舞「螺旋」並與知名編舞家Robyn Orlyn合作重新編排而成的舞碼，挑戰主流審美觀，並質疑長久以來被歐美美容時尚產業所主導的美學標準。

香奈兒品牌大使昆凌。圖／香奈兒提供

今年的第二屆Camping Asia活動，旨在透過「Camping」的營隊概念創造不同文化背景的藝術交流，打造一個「Open for All」的跨文化、跨領域平台，是由歐陸舞團圈指標性機構CND於2015年與編舞家Mathilde Monnier共同創辦，並由北藝中心於2019年引進台灣。在時尚品牌香奈兒不遺餘力的資助下，今年共邀得來自15個地區的23位跨領域藝術家及16所藝術院校超過157位師生共同參與，為期12天的計畫包括各種課程、工作坊、表演節目等豐富活動，促進跨領域、跨文化之間的相互學習與交流。

香奈兒品牌大使桂綸鎂與演出開幕舞碼《我是紅》的藝術家萬吉魯卡穆尤。圖／香奈兒提供

受邀參與2023 Camping Asia的藝術家們除了授課、帶領工作坊，也將帶來11檔結合舞蹈與各種藝術形式的表演節目。只要對表演藝術有興趣的一般民眾，也都可透過購票方式前往欣賞表演節目，詳情請洽北藝中心官網https://www.tpac-taipei.org/2023campingasia。

●香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）

Camping Asia 開幕作品《我是紅》演出照。圖／臺北藝術表演中心提供

時尚品牌香奈兒所成立的同名文化基金，透過獨特的方式促進藝術文化創新，傳承品牌百年來持續支持藝文產業的悠久歷史。事實上，品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）本身就是知名的藝術支持者，不僅參與藝術創作（例如表演服飾），也曾透過贊助的方式支持藝術，許多知名的藝術家都是她經常往來交流的好友，也因此，如今的香奈兒文化基金會承襲這份熱忱，致力以資源支持藝術家，為敢於突破的藝術家創造條件，促進創意的蓬勃發展。

Camping Asia開幕作品《我是紅》演出照。圖／臺北藝術表演中心提供