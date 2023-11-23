2023 Camping Asia 下個世代的未來藝術學院正在展開
由臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）、法國國家舞蹈中心（Centre National de la Danse of France，簡稱CND）與香奈兒品牌推出2023 Camping Asia計畫，自11月20日至12月1日起於臺北表演藝術中心帶來一系列以表演藝術為核心的營隊課程，包含工作坊、表演節目與其他活動。系列活動由肯亞藝術家萬吉魯卡穆尤 （Wanjiru Kamuyu） 帶來的《我是紅》（Portraits in red）獨舞於11月20日晚間揭開序幕。
2023 Camping Asia開幕活動，出席嘉賓包括臺北表演藝術中心董事長劉若瑀、臺北表演藝術中心執行長王孟超、策展人林人中；藝術家萬吉魯卡穆尤 （Wanjiru Kamuyu）、麥拉蒂蘇若道默（Melati Suryodarmo）、劉奕伶、瓦旦督喜、西蒙梅爾 (Simon Mayer)；以及來自法國國家舞蹈中心的代表Lola Chalou與Chloé Perol。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯與昆凌，品牌好友9m88、李沐、陳柏霖、ØZI、王渝屏與王渝萱也參與了當晚的開幕活動，與各地藝術家交流互動。
《我是紅》在活潑的致詞與熱鬧的雞尾酒會之後展開。肯亞藝術家萬吉魯卡穆尤以一人、一色的形制，透過獨舞演出探討因種族和社會偏見所塑造的審美標準。從一塊鮮紅色的布幔逐漸延伸出各種肢體的變化，舞者的身體與紅色隨聲光延伸、膨脹、輾轉、擴張、收縮... 在反覆收放中流連幻化。紅，既是身體又不是身體，是臉孔又不全然是臉孔，最終於一色鮮紅中共融互為彼此。這是藝術家改編其2005年獨舞「螺旋」並與知名編舞家Robyn Orlyn合作重新編排而成的舞碼，挑戰主流審美觀，並質疑長久以來被歐美美容時尚產業所主導的美學標準。
今年的第二屆Camping Asia活動，旨在透過「Camping」的營隊概念創造不同文化背景的藝術交流，打造一個「Open for All」的跨文化、跨領域平台，是由歐陸舞團圈指標性機構CND於2015年與編舞家Mathilde Monnier共同創辦，並由北藝中心於2019年引進台灣。在時尚品牌香奈兒不遺餘力的資助下，今年共邀得來自15個地區的23位跨領域藝術家及16所藝術院校超過157位師生共同參與，為期12天的計畫包括各種課程、工作坊、表演節目等豐富活動，促進跨領域、跨文化之間的相互學習與交流。
受邀參與2023 Camping Asia的藝術家們除了授課、帶領工作坊，也將帶來11檔結合舞蹈與各種藝術形式的表演節目。只要對表演藝術有興趣的一般民眾，也都可透過購票方式前往欣賞表演節目，詳情請洽北藝中心官網https://www.tpac-taipei.org/2023campingasia。
●香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）
時尚品牌香奈兒所成立的同名文化基金，透過獨特的方式促進藝術文化創新，傳承品牌百年來持續支持藝文產業的悠久歷史。事實上，品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）本身就是知名的藝術支持者，不僅參與藝術創作（例如表演服飾），也曾透過贊助的方式支持藝術，許多知名的藝術家都是她經常往來交流的好友，也因此，如今的香奈兒文化基金會承襲這份熱忱，致力以資源支持藝術家，為敢於突破的藝術家創造條件，促進創意的蓬勃發展。
香奈兒文化基金也和全球各地深具影響力的重要文化機構展開積極合作，主要合作夥伴包括位於倫敦的國家肖像館（National Portrait Gallery, London）、巴黎的龐畢度中心（the Centre Pompidou, Paris）、以及上海當代藝術博物館（the Power Station of Art, Shanghai）等，並設立相關相關則為新生代創作者提供資源支援。「香奈兒不是想找知名藝術家錦上添花，而是希望透過向下紮根的行動，培育下一代，」北藝中心執行長王孟超說，這與北藝中心的初衷不謀而合。
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