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網友敲碗成功！巨大版悠遊卡將開放第2波預購 時間、地點快筆記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
巨大版悠遊卡是以經典四色塊LOGO設計等比例放大的巨卡。圖／悠遊卡公司提供
巨大版悠遊卡是以經典四色塊LOGO設計等比例放大的巨卡。圖／悠遊卡公司提供

一推出即造成話題，首波秒殺搶購一空，現在已經在收藏市場炒到數千元的「經典LOGO造型悠遊卡─巨大版」，悠遊卡公司應消費者要求，即將推出第2波預購，11月24日11:00起在全台7-ELEVEN ibon便利生活站開放預購，每張售價350元，想要擁有這張話題滿滿的悠遊卡，這次別再錯過。

巨大版悠遊卡除了尺寸驚人，拿出來使用的吸睛效果與「笑果」都滿分之外，還有精緻的信封包裝，非常值得收藏。歲末年終交換禮物，還可贈送給喜歡悠遊卡、愛搞怪逗趣的朋友，絕對驚喜連發，歡笑不斷。

而首波入手巨大版悠遊卡的用戶，也陸續在社群PO出使用影片，引發熱烈討論。悠遊卡公司特別說明，悠遊卡的感應不只是靠晶片，還有環繞晶片的線圈，卡片放大，線圈的範圍也同樣放大，無論是在捷運進出或商家消費，還是捷運的加值機，都可以和一般悠遊卡一樣輕鬆扣款或加值。悠遊卡公司也貼心提醒，巨大版悠遊卡於捷運站感應加值時，因為悠遊卡加值機的空間沒辦法放橫式，只要用直的放進去就可以感應加值。

巨大版經典LOGO造型悠遊卡一上市就銷售一空，悠遊卡公司應消費者要求，11月24日起推出第2波預購。圖／悠遊卡公司提供
巨大版經典LOGO造型悠遊卡一上市就銷售一空，悠遊卡公司應消費者要求，11月24日起推出第2波預購。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 捷運 交換禮物

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