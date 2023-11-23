聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友敲碗成功！巨大版悠遊卡將開放第2波預購 時間、地點快筆記
一推出即造成話題，首波秒殺搶購一空，現在已經在收藏市場炒到數千元的「經典LOGO造型悠遊卡─巨大版」，悠遊卡公司應消費者要求，即將推出第2波預購，11月24日11:00起在全台7-ELEVEN ibon便利生活站開放預購，每張售價350元，想要擁有這張話題滿滿的悠遊卡，這次別再錯過。
巨大版悠遊卡除了尺寸驚人，拿出來使用的吸睛效果與「笑果」都滿分之外，還有精緻的信封包裝，非常值得收藏。歲末年終交換禮物，還可贈送給喜歡悠遊卡、愛搞怪逗趣的朋友，絕對驚喜連發，歡笑不斷。
而首波入手巨大版悠遊卡的用戶，也陸續在社群PO出使用影片，引發熱烈討論。悠遊卡公司特別說明，悠遊卡的感應不只是靠晶片，還有環繞晶片的線圈，卡片放大，線圈的範圍也同樣放大，無論是在捷運進出或商家消費，還是捷運的加值機，都可以和一般悠遊卡一樣輕鬆扣款或加值。悠遊卡公司也貼心提醒，巨大版悠遊卡於捷運站感應加值時，因為悠遊卡加值機的空間沒辦法放橫式，只要用直的放進去就可以感應加值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言