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adidas攜手Les Mills萊美盛典在蘇州 聯名商品要來了

聯合報／ 記者劉小川／蘇州即時報導
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供

全球掀起健身運動風潮，也讓運動品牌與健身品牌強強聯手！領先專業運動品牌adidas，在今年2月就與健身全球領先品牌萊美Les Mills宣布展開深度合作，日前萊美Les Mills年度最盛大的「LES MILLS LIVE萊美盛典」就在大陸蘇州舉辦，現場超過千人齊聚，與萊美國際級教練一起運動，並穿上adidas專業的Training系列，現場也曝光雙方聯名的背心，更預告adidas與Les Mills即將推出聯名商品，讓許多健身運動迷們非常期待。

為運動者持續提供各種裝備、衣著鞋款的adidas，希望鼓勵更多人享受健身運動帶來的快樂，秉持著「Impossible is Nothing，沒有不可能」的品牌精神與態度，透過運動來改變生活的初心，與全球領導的健身品牌萊美Les Mills合作，Les Mills由紐西蘭奧運選手Les Mills在1968年創立，至今全球有超過14萬認證教練，在台灣眾多連鎖健身房、運動中心，都可以上到萊美Les Mills的有氧健身課程。

超過千人健身狂歡 adidas專業運動服飾加持

adidas與Les Mills合作後，將2023 THE ONE萊美教練員選拔總決賽與LES MILLS LIVE萊美盛典，帶到大陸蘇州奧林匹亞運動館舉辦，吸引眾多運動迷們報名參加，萊美也邀請全球頂尖的大咖教練，與學員們共同運動，感受快樂。

穿上adidas專業訓練服飾，實際體驗萊美盛典，熱情音樂與燈光伴隨著教練的鼓勵，超過千人一起做運動，體驗Les Mills多樣化的有氧健身課程，包括新課程LES MILLS DANCE™，結合舞蹈與有氧健身，刺激著腦內多巴胺，每位共同運動的夥伴們，都能夠盡情揮灑汗水，體驗運動為身體帶來的熱情回饋，臉上也不經意展開笑容。

在高強度的運動下，更需要在意運動服飾的舒適度，adidas的Training系列運動服飾成為最佳夥伴，穿上HEAT.RDY訓練速乾T恤，採用先進的再生材質上衣，擁有絕佳透氣度且快乾，而搭配的Dropset運動鞋，加強支撐穩定與透氣，是高強度運動時的好夥伴，另外OPTIME繃帶褲有著絕佳彈性與包覆度，讓做運動時能輕鬆做出各種動作。

adidas X Les Mills 聯手開創健身運動新風貌

adidas與萊美Les Mills雙方展開深度的合作，結合創新與技術，持續激勵與號召健身運動者加入，開展出「全場景綜合化健身」的訓練新紀元，以訂製化的商品、虛擬實境等，為運動者打造出沉浸式與個人化的運動體驗。

在萊美盛典上，雙方也發表聯名健身背心，除了傳達愛迪達品牌初心外，在與萊美聯名背心上，更能看見與傳遞出健康的運動理念。現場也宣布，adidas與Les Mills之後將會聯名推出獨特的訓練體驗、產品等，針對不同訓練強度而推出的新產品，預計在明年初會上市，融合線上、線下健身粉絲們的獨特優勢，讓豐富的運動在身體、課程上，引領自己導向更完美的運動體驗與生活品質。

adidas與Les Mills雙強聯手，未來將推出獨特的訓練體驗、產品等。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，未來將推出獨特的訓練體驗、產品等。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas專業的運動服飾，成為每個人在運動時的重要夥伴。圖／adidas提供
adidas專業的運動服飾，成為每個人在運動時的重要夥伴。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，在蘇州舉辦「LES MILLS LIVE萊美盛典」，超過千人一起穿著adidas服飾，體驗Les Mills多樣化的運動課程。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，未來將推出獨特的訓練體驗、產品等。圖／adidas提供
adidas與Les Mills雙強聯手，未來將推出獨特的訓練體驗、產品等。圖／adidas提供
adidas專業的運動服飾，成為每個人在運動時的重要夥伴。圖／adidas提供
adidas專業的運動服飾，成為每個人在運動時的重要夥伴。圖／adidas提供

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