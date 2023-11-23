adidas攜手Les Mills萊美盛典在蘇州 聯名商品要來了

全球掀起健身運動風潮，也讓運動品牌與健身品牌強強聯手！領先專業運動品牌adidas，在今年2月就與健身全球領先品牌萊美Les Mills宣布展開深度合作，日前萊美Les Mills年度最盛大的「LES MILLS LIVE萊美盛典」就在大陸蘇州舉辦，現場超過千人齊聚，與萊美國際級教練一起運動，並穿上adidas專業的Training系列，現場也曝光雙方聯名的背心，更預告adidas與Les Mills即將推出聯名商品，讓許多健身運動迷們非常期待。

為運動者持續提供各種裝備、衣著鞋款的adidas，希望鼓勵更多人享受健身運動帶來的快樂，秉持著「Impossible is Nothing，沒有不可能」的品牌精神與態度，透過運動來改變生活的初心，與全球領導的健身品牌萊美Les Mills合作，Les Mills由紐西蘭奧運選手Les Mills在1968年創立，至今全球有超過14萬認證教練，在台灣眾多連鎖健身房、運動中心，都可以上到萊美Les Mills的有氧健身課程。

超過千人健身狂歡 adidas專業運動服飾加持

adidas與Les Mills合作後，將2023 THE ONE萊美教練員選拔總決賽與LES MILLS LIVE萊美盛典，帶到大陸蘇州奧林匹亞運動館舉辦，吸引眾多運動迷們報名參加，萊美也邀請全球頂尖的大咖教練，與學員們共同運動，感受快樂。

穿上adidas專業訓練服飾，實際體驗萊美盛典，熱情音樂與燈光伴隨著教練的鼓勵，超過千人一起做運動，體驗Les Mills多樣化的有氧健身課程，包括新課程LES MILLS DANCE™，結合舞蹈與有氧健身，刺激著腦內多巴胺，每位共同運動的夥伴們，都能夠盡情揮灑汗水，體驗運動為身體帶來的熱情回饋，臉上也不經意展開笑容。

在高強度的運動下，更需要在意運動服飾的舒適度，adidas的Training系列運動服飾成為最佳夥伴，穿上HEAT.RDY訓練速乾T恤，採用先進的再生材質上衣，擁有絕佳透氣度且快乾，而搭配的Dropset運動鞋，加強支撐穩定與透氣，是高強度運動時的好夥伴，另外OPTIME繃帶褲有著絕佳彈性與包覆度，讓做運動時能輕鬆做出各種動作。

adidas X Les Mills 聯手開創健身運動新風貌

adidas與萊美Les Mills雙方展開深度的合作，結合創新與技術，持續激勵與號召健身運動者加入，開展出「全場景綜合化健身」的訓練新紀元，以訂製化的商品、虛擬實境等，為運動者打造出沉浸式與個人化的運動體驗。