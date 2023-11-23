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全台最大！DON DON DONKI高雄大立店12月7日開幕 3個全新獨家專區只有這裡有

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
繼台北、台中之後，DON DON DONKI正式宣布12月7日將在高雄大立百貨開幕全新全台最大近千坪大店。圖／DON DON DONKI提供
繼台北、台中之後，DON DON DONKI正式宣布12月7日將在高雄大立百貨開幕全新全台最大近千坪大店。圖／DON DON DONKI提供

南台灣首間！DON DON DONKI高雄大立店正式宣布將於12月7日盛大開幕，腹地從A館延伸至B館，900坪超大面積直接成為為全台最大間店鋪，內裝則以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情。更棒的是，高雄大立店除了集結了全台店鋪特色商品、和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI，以及增設2間包廂的「若櫻壽司」之外，更設立3個全新獨家專區，包括OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區，高雄民眾可以開始期待開幕當天的優惠好康活動！

看準南台灣民眾的青春、熱情風格，DON DON DONKI高雄大立店首度設立3大全新專區，包括「COCOKAWAII可愛專區」，以Z世代的年輕族群為主要對象，打破選品區域限制，首度以非限定日本品牌作為選品對象，打造專屬追求時下流行最前線、IG熱門話題的商品專區。「OUTDOOR戶外用品專區」則專為露營愛好者精選各式露營戶外用品，以日本母公司PPIH旗下品牌「greenstage」為主，引進各種兼具時尚和功能性的選品，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，店內設有展示區將日本露營Style神複製於高雄大立店，邀請民眾以容易入手的價格開啟戶外露營生活。另外，「DONKI SAKE日本酒專區」則是集結中高規格酒類品項，還會不定期在店鋪舉行試飲活動，喜愛酒類、在家與親友小酌的朋友們絕對不能錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球第2間「若櫻壽司」將進駐高雄大立店，相較於台中TIGER CITY店，增設2間包廂，讓消費者擁有獨立用餐空間。圖／DON DON DONKI提供
全球第2間「若櫻壽司」將進駐高雄大立店，相較於台中TIGER CITY店，增設2間包廂，讓消費者擁有獨立用餐空間。圖／DON DON DONKI提供
高雄大立店樓層導覽。圖／DON DON DONKI提供
高雄大立店樓層導覽。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI高雄大立店集結了全台店鋪的商品之外，更設立3個全新獨家專區，OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI高雄大立店集結了全台店鋪的商品之外，更設立3個全新獨家專區，OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。圖／DON DON DONKI提供
高雄大立店將最受歡迎的特色專區和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI，以店中店型式一同引進高雄。圖／DON DON DONKI提供
高雄大立店將最受歡迎的特色專區和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI，以店中店型式一同引進高雄。圖／DON DON DONKI提供

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