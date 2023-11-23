全台最大！DON DON DONKI高雄大立店12月7日開幕 3個全新獨家專區只有這裡有

南台灣首間！DON DON DONKI高雄大立店正式宣布將於12月7日盛大開幕，腹地從A館延伸至B館，900坪超大面積直接成為為全台最大間店鋪，內裝則以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情。更棒的是，高雄大立店除了集結了全台店鋪特色商品、和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI，以及增設2間包廂的「若櫻壽司」之外，更設立3個全新獨家專區，包括OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區，高雄民眾可以開始期待開幕當天的優惠好康活動！

看準南台灣民眾的青春、熱情風格，DON DON DONKI高雄大立店首度設立3大全新專區，包括「COCOKAWAII可愛專區」，以Z世代的年輕族群為主要對象，打破選品區域限制，首度以非限定日本品牌作為選品對象，打造專屬追求時下流行最前線、IG熱門話題的商品專區。「OUTDOOR戶外用品專區」則專為露營愛好者精選各式露營戶外用品，以日本母公司PPIH旗下品牌「greenstage」為主，引進各種兼具時尚和功能性的選品，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，店內設有展示區將日本露營Style神複製於高雄大立店，邀請民眾以容易入手的價格開啟戶外露營生活。另外，「DONKI SAKE日本酒專區」則是集結中高規格酒類品項，還會不定期在店鋪舉行試飲活動，喜愛酒類、在家與親友小酌的朋友們絕對不能錯過。