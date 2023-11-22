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安排旅遊要快！澎湖縣府公布2024國際海上花火節場次
澎湖縣政府今天宣布，明年澎湖國際海上花火節調整活動日期，規畫4月18日及4月25日試放兩場，5月2日開幕至7月30日閉幕，5月及6月為每周一、四辦理，7月則為周二辦理。離島場是6月1日七美場、6月15日望安場、7月28日吉貝場，共27場活動。無人機及煙火秀維持晚間9時演出，離島場煙火秀時間為晚間8時。
澎湖縣旅遊處表示，考量各界反應及澎湖交通量能問題，並參酌觀光署建議大型觀光活動辦理期程不宜超過3個月，避免活動效益下降，也為與下半年澎湖國家風景區管理處規劃秋瘋季系列活動搭配，提升整體推動成效，所以調整了明年澎湖國際海上花火節活動日期。
澎湖縣政府說明，明年澎湖國際海上花火節將邁入第22年，是澎湖最重要觀光經濟支柱，為澎湖創造可觀經濟產值，今年甫獲得台灣活動發展協會遴選為「第十屆台灣活動卓越獎」金質獎。因應近期國境開放，國人積極出國旅遊，為加強澎湖旅遊吸引力，因此決定將明年花火節延長至七月。
旅遊處表示，考量7月原本安排於周五恐造成澎湖海空運交通運能壅塞，因此調整至周二辦理花火活動，也期望帶動平日旅遊經濟效益。另因應無人機群飛管制作業相關規定，為避免影響飛航安全，煙火及無人機秀則比照往年維持原訂晚上9時演出，兩場試放場都將規畫5分鐘煙火，其他場次則規畫10分鐘煙火，氣候適當的條件下都將安排無人機升空演出。
澎湖縣府指出，明年合作品牌將是世界知名的熱門日本品牌，更是許多民眾熱愛的動漫主題，因目前還在進行簽約程序，因此會在簽約完成後正式公布。民眾可持續關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁，掌握澎湖花火節第一手資訊。
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