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黑五購物節家電省很大 愛買量販精選11款最低6.2折 大潤發滿5000現折500

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販黑色購物節11月24日至11月27日登場．限時4日指定家電現場驚喜破盤價最低6.2折起。圖／愛買量販提供
愛買量販黑色購物節11月24日至11月27日登場．限時4日指定家電現場驚喜破盤價最低6.2折起。圖／愛買量販提供

愛買量販「黑色購物節」全台15家門市11月24日至11月27日推出指定家電黑色購物節超殺優惠，實體賣場家電區推出精選11款家電來店破盤驚喜價，精選日立、聲寶省電1級能效的除濕機、LG變頻冰箱、LG 50型電視、聲寶微電腦洗衣機、大同電烤箱、聲寶微波爐、大同絕美獨家碧玉綠色電鍋、快煮壺、羅技無線鍵盤組等，推出黑色購物節來店驚喜價最低6.2折，即日起11月28日前還有超過220款民生夯品買1送1，包含咖啡豆、包裝米、油、餅乾、飲料、衛生紙、衛生棉、牙膏、沐浴乳、整理箱、洗衣袋、蓄熱急暖衣等商品，還有專屬會員卡友價商品，折扣最低下殺5.8折起。

家樂福「黑色星期五」瘋狂超低價，即日起至11月26日限時5天，全台量販店推8款家電、生活夯品瘋狂超低價，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。家樂福線上購物11月27日前天天進站送，最高送1000元線上折價券，單筆消費滿1200元送100元券，限時11月24日至11月26日前單筆滿2000元現折200元。購物刷玉山家樂福聯名卡，單筆滿2000元登錄送250元。還有指定品牌加碼3%回饋，優惠疊加最高回饋33%。即日起至11月30日天天進站送豪禮，精選「黑五必敗特殺品」最高現折500元，指定家電最低7.5折起、指定暖冬被5.1折起，指定小家電結帳另有驚喜價。家速配11月30日前也推出滿滿優惠，天天抽購物金，天天享指定滿額免運，再享滿額回饋現折，最高現折10%。

大潤發則是看準出國旅遊熱潮，特別於11月24日至12月7日舉辦日韓週活動，集結、韓國零嘴、追劇必吃泡麵、日本人氣必買零食、以及日系大小家電，超過500件的日韓商品，要讓民眾不用飛出國也能買爆異國品項。活動期間日韓指定品項消費單筆滿499元送50元現金抵用券，小家電指定區間享6%發幣回饋，大家電每滿5000元現折500元，還可搭配節能補助加上退稅減免，最高再省5000元。大潤發更與日本九州合作，特邀超人氣熊本熊11月23、24日於湳雅店、忠孝店、內湖店、中崙店與大潤發可愛的發仔，一同到店巡禮，共同推廣九州好物。不管是買日韓商品還是大小家電，都能參加大潤發與全聯同慶的25周年慶百萬抽獎活動，會員單筆消費滿2,000元，周周有機會抽百萬現金大獎，周年慶活動將持續到2024年1月18日。

大潤發日韓週開跑，免出國就能買到熱銷爆品。圖／大潤發提供
大潤發日韓週開跑，免出國就能買到熱銷爆品。圖／大潤發提供
家樂福黑色星期五限時5天8款瘋狂低價夯品，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。圖／家樂福提供
家樂福黑色星期五限時5天8款瘋狂低價夯品，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。圖／家樂福提供
愛買獨家色碧玉綠大同10人份電鍋限時4天現場驚喜價。圖／愛買量販提供
愛買獨家色碧玉綠大同10人份電鍋限時4天現場驚喜價。圖／愛買量販提供
愛買量販黑色購物節聲寶43型4K聯網電視萬元有找。圖／愛買量販提供
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家樂福黑色星期五線上購物回饋最高33%。圖／家樂福提供
家樂福黑色星期五線上購物回饋最高33%。圖／家樂福提供
超萌日本熊本熊與發仔攜手到指定店鋪推廣日本好物。圖／大潤發提供
超萌日本熊本熊與發仔攜手到指定店鋪推廣日本好物。圖／大潤發提供
愛買量販參戰黑色購物節，11月24日至11月27日精選11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低6.2起，最高價差近7600元。圖／愛買量販提供
愛買量販參戰黑色購物節，11月24日至11月27日精選11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低6.2起，最高價差近7600元。圖／愛買量販提供

黑色購物節 出國旅遊 家樂福

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