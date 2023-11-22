黑五購物節家電省很大 愛買量販精選11款最低6.2折 大潤發滿5000現折500

愛買量販「黑色購物節」全台15家門市11月24日至11月27日推出指定家電黑色購物節超殺優惠，實體賣場家電區推出精選11款家電來店破盤驚喜價，精選日立、聲寶省電1級能效的除濕機、LG變頻冰箱、LG 50型電視、聲寶微電腦洗衣機、大同電烤箱、聲寶微波爐、大同絕美獨家碧玉綠色電鍋、快煮壺、羅技無線鍵盤組等，推出黑色購物節來店驚喜價最低6.2折，即日起11月28日前還有超過220款民生夯品買1送1，包含咖啡豆、包裝米、油、餅乾、飲料、衛生紙、衛生棉、牙膏、沐浴乳、整理箱、洗衣袋、蓄熱急暖衣等商品，還有專屬會員卡友價商品，折扣最低下殺5.8折起。

家樂福「黑色星期五」瘋狂超低價，即日起至11月26日限時5天，全台量販店推8款家電、生活夯品瘋狂超低價，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。家樂福線上購物11月27日前天天進站送，最高送1000元線上折價券，單筆消費滿1200元送100元券，限時11月24日至11月26日前單筆滿2000元現折200元。購物刷玉山家樂福聯名卡，單筆滿2000元登錄送250元。還有指定品牌加碼3%回饋，優惠疊加最高回饋33%。即日起至11月30日天天進站送豪禮，精選「黑五必敗特殺品」最高現折500元，指定家電最低7.5折起、指定暖冬被5.1折起，指定小家電結帳另有驚喜價。家速配11月30日前也推出滿滿優惠，天天抽購物金，天天享指定滿額免運，再享滿額回饋現折，最高現折10%。