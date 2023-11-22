羨慕！無印良品首間Brunch概念店在高雄 獨家聖代與果昔

實在讓人好羨慕！MUJI無印良品即將開設全台首間的Brunch概念店，將販售輕食套餐、甜點與茶飲，不僅有獨家餐點，還有全台唯一的現打果昔，Brunch概念店就開設在將於12月5日開幕，位於高雄的大立旗艦店，想到無印良品吃Brunch，就得到高雄囉！

無印良品以「質素之食」理念打造該間Brunch概念店，占地約48坪，可容納40人，因為觀察大立旗艦店附近，有商圈與辦公大樓，因此Brunch中加強蔬果攝取。

輕食有燉菜套餐與沙拉套餐，也能升級餐點組合，包括沙拉、主食、配菜與飲品等，平均售價240～390元。

喜歡甜食的人，大立旗艦店餐飲也提供6款蛋糕、冰品與塔類點心，其中獨家新品為宇治金時聖代及南法鄉村栗子塔等，售價60～150元。現場除了提供智能手沖咖啡、在地茶品外，還有氣泡飲，另一特點就是獨家推出的現打果昔，包含芒果百香果綜合果昔、草莓牛奶果昔與富含菠菜及西洋芹的奇異果綜合蔬菜果昔，飲品售價90～120元。