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羨慕！無印良品首間Brunch概念店在高雄 獨家聖代與果昔

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品在即將開幕的高雄大立旗艦店中，開設全台首間Brunch概念店。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在即將開幕的高雄大立旗艦店中，開設全台首間Brunch概念店。圖／MUJI無印良品提供

實在讓人好羨慕！MUJI無印良品即將開設全台首間的Brunch概念店，將販售輕食套餐、甜點與茶飲，不僅有獨家餐點，還有全台唯一的現打果昔，Brunch概念店就開設在將於12月5日開幕，位於高雄的大立旗艦店，想到無印良品吃Brunch，就得到高雄囉！

無印良品以「質素之食」理念打造該間Brunch概念店，占地約48坪，可容納40人，因為觀察大立旗艦店附近，有商圈與辦公大樓，因此Brunch中加強蔬果攝取。

輕食有燉菜套餐與沙拉套餐，也能升級餐點組合，包括沙拉、主食、配菜與飲品等，平均售價240～390元。

喜歡甜食的人，大立旗艦店餐飲也提供6款蛋糕、冰品與塔類點心，其中獨家新品為宇治金時聖代及南法鄉村栗子塔等，售價60～150元。現場除了提供智能手沖咖啡、在地茶品外，還有氣泡飲，另一特點就是獨家推出的現打果昔，包含芒果百香果綜合果昔、草莓牛奶果昔與富含菠菜及西洋芹的奇異果綜合蔬菜果昔，飲品售價90～120元。

在全台最大的無印良品高雄大立旗艦店中，還將引入「良品市場」，包括各種冷凍食品、進口點心，在地開發的零食飲品等，讓喜歡下廚的人，也能在良品市場買到喜歡的食材。

高雄大立旗艦店提供智能手沖咖啡。圖／MUJI無印良品提供
高雄大立旗艦店提供智能手沖咖啡。圖／MUJI無印良品提供
無印良品將開幕的高雄大立旗艦店中，全台獨家提供現打果昔。圖／MUJI無印良品提供
無印良品將開幕的高雄大立旗艦店中，全台獨家提供現打果昔。圖／MUJI無印良品提供
高雄大立旗艦店獨家新品：南法鄉村栗子塔。圖／MUJI無印良品提供
高雄大立旗艦店獨家新品：南法鄉村栗子塔。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在即將開幕的高雄大立旗艦店中，開設全台首間Brunch概念店。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在即將開幕的高雄大立旗艦店中，開設全台首間Brunch概念店。圖／MUJI無印良品提供
高雄大立旗艦店獨家新品：宇治金時聖代。圖／MUJI無印良品提供
高雄大立旗艦店獨家新品：宇治金時聖代。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 售價 套餐

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