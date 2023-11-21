新光三越台北站前店與地下街可望互通 明年改裝餐飲是要角

過去要從台北站前地下街走上館前路地上層，總是要一格一格爬著樓梯或是只能等待一部電梯。為了活絡商圈、串流地上地下人潮，在台北市政府主導與協商下，未來新光三越台北站前店可望將B2地下樓層與站前地下街Z區打通啟用，兩邊人流將可透過手扶梯連接往來。新光三越台北站前店表示，樂見連通這件事未來發生，房東新光人壽也有針對此事，派建築師於現場了解可行性。

若新光三越台北站前店B2手扶梯與站前地下街商場連通後，民眾再也不用辛苦爬樓梯或等待僅有一部的電梯，也有助於兩邊人流互導，新光三越台北站前店表示，若未來打通後預期可引進增加2～3成人流，站前店也有機會做早餐商機。

在此之前，新光三越台北站前店明年將針對6-7樓、11-13樓進行改裝。今年30年的新光三越台北站前店與新光人壽站前摩天大樓，曾是台北一大地標，但隨著商圈轉移，新光三越台北站前店也難掩疲態。話題餐飲，是目前百貨最直接有效的吸客利器，台北站前店因館內目前大型餐廳有限，預計明年改裝將引進6、7家西區獨家餐飲，未來11至13樓將以餐廳為主。

新光三越台北站前店周年慶11/30啟動，全館累計滿5000送5000點skm points，化妝品單筆滿2000送2000點skm points，大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送5000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points以外，身為最後一波周年慶號召百萬會員把握年終壓軸檔把點數變成喜歡的樣子，除了可折抵消費(10點折1元)也帶給會員多元的選擇，除了寶可夢好夢生活集點送，周年慶期間還可扣100點抽法國巴黎來回機票，以及獨家加碼抽價值逾10萬元的日本套裝雙人行與韓國釜山航空來回機票。