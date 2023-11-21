快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

43歲陳冠希依舊潮度破表！為主理品牌親上陣拍聯名系列大片

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CLOT x STAFFONLY聯名系列西裝夾克。圖／CLOT提供
CLOT x STAFFONLY聯名系列西裝夾克。圖／CLOT提供

今年43歲的陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT在今年迎來20周年的同時，陸續推出跨界話題之作。其一便是與潮牌STAFFONLY的合作，陳冠希更是親自上陣拍攝形象大片，說明了他的重視。

陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝形象大片。圖／CLOT提供
陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝形象大片。圖／CLOT提供

此次聯名系列STAFFONLY基於CLOT經典的ALIENEGRA（荊棘）圖案進行再創造，包裹在每件單品外表與細節。在服裝面料版型的設計與構造上，STAFFONLY採用立體針織提花工藝，為ALIENEGRA賦予新的肌理，像是在麂皮絨面料上凸出了尖銳感。而且TAFFONLY還特別打造了一件鏤空ALIENEGRA秀款服裝為慶祝品牌成立20周年，於後背添加層次豐富的特別標識。聯名系列包含9款以ALIENEGRA為設計主題的單品，在設計細節上處處體現出雙方各自特點，並有著傳統翻花工藝專屬吊牌，呼應CLOT尊重傳統文化的理念。

前衛風格選品店De sidere7.1在這季引進受到BlackPink Jennie、Billie Elish等人喜愛的韓國小眾We11done新品。圖／De sidere7.1提供
前衛風格選品店De sidere7.1在這季引進受到BlackPink Jennie、Billie Elish等人喜愛的韓國小眾We11done新品。圖／De sidere7.1提供

另外，前衛風格選品店De sidere7.1則在這季引進受到BlackPink Jennie、Billie Elish等人喜愛的韓國小眾We11done新品。於2015年創立的We11done以潮流街頭風格做為起點，將90年代風格與無性別廓形設計、高級時裝融合，並延伸初無性別與Oversized設計重點。西裝外套是品牌不可少單品，拋棄街頭寬鬆版型，在腰間加入皺摺打造曲線視覺效果。同時街頭塗鴉風格設計也是We11done強項，進而創作出多款Logo印花設計T恤，無論男、女皆能駕馭。

陳冠希自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝系列形象大片。圖／CLOT提供
陳冠希自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝系列形象大片。圖／CLOT提供

We11done腰線皺摺西裝外套，45,400元。圖／De sidere7.1提供
We11done腰線皺摺西裝外套，45,400元。圖／De sidere7.1提供

CLOT x STAFFONLY聯名系列連帽上衣。圖／CLOT提供
CLOT x STAFFONLY聯名系列連帽上衣。圖／CLOT提供

We11done焰狗T恤，8,800元。圖／De sidere7.1提供
We11done焰狗T恤，8,800元。圖／De sidere7.1提供

品牌 陳冠希

延伸閱讀

如願見到關繼威 派翠克邀對方上「小姐不熙娣」

陳冠希現身GQ紅毯 關繼威重返台灣嗨喊好興奮

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

妮的黑絲太完美！Jennie「星期三學院風」美得像座雕像　身後有「老夫老妻」耍甜蜜照樣超專業擺拍

相關新聞

43歲陳冠希依舊潮度破表！為主理品牌親上陣拍聯名大片

今年43歲的陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT在今年迎來20周年的同時，陸續推出跨界話題之作。...

蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPhone 15 Pro 6折入手

下半年購物節一檔接一檔買不停，蝦皮購物再推「11.25商城狂購節」網羅iPhone 15、3C家電等高價夯品豪祭最低4折...

新光三越發耶誕紅包 會員專屬回饋扣30點送300元

耶誕還沒到，今年新光三越化身耶誕老公公，10萬份耶誕禮金搶先送給會員，只要11/23至12/6開啟新光三越App並扣sk...

SOGO台北店周年慶人流業績雙成長 天母店改裝戰力UP壓軸接棒

SOGO台北店周年慶昨日落幕，適逢開跑期間遇冷空氣加持，在人流、客單雙雙成長下，今年周年慶以超越原訂1%目標、成長2～3...

整尾鮭魚來了！好市多「黑色購物週」第3天還有鑽石戒指現折3.2萬元

好市多「黑色購物週」熱烈進行中，每天好市多都會持續新增更多優惠商品，讓會員們每天來都有更多好貨可以挖寶。活動第3天的優惠...

RIMOWA粉嫩新色後背包好吸睛！搭同色行李箱剛剛好

RIMOWA不只行李箱熱賣，一推出就受到關注的NEVER STILL系列翻蓋後背包，因為延續了品牌經典溝槽式設計，同樣有大批消費者追捧。而冬季到來，RIMOWA一改中性色彩配置，呈現粉嫩的花瓣粉色、北極藍，吸睛度破表！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。