43歲陳冠希依舊潮度破表！為主理品牌親上陣拍聯名系列大片

今年43歲的陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT在今年迎來20周年的同時，陸續推出跨界話題之作。其一便是與潮牌STAFFONLY的合作，陳冠希更是親自上陣拍攝形象大片，說明了他的重視。

陳冠希依舊是潮流界「喊水會結凍」的指標人物，自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝形象大片。圖／CLOT提供

此次聯名系列STAFFONLY基於CLOT經典的ALIENEGRA（荊棘）圖案進行再創造，包裹在每件單品外表與細節。在服裝面料版型的設計與構造上，STAFFONLY採用立體針織提花工藝，為ALIENEGRA賦予新的肌理，像是在麂皮絨面料上凸出了尖銳感。而且TAFFONLY還特別打造了一件鏤空ALIENEGRA秀款服裝為慶祝品牌成立20周年，於後背添加層次豐富的特別標識。聯名系列包含9款以ALIENEGRA為設計主題的單品，在設計細節上處處體現出雙方各自特點，並有著傳統翻花工藝專屬吊牌，呼應CLOT尊重傳統文化的理念。

前衛風格選品店De sidere7.1在這季引進受到BlackPink Jennie、Billie Elish等人喜愛的韓國小眾We11done新品。圖／De sidere7.1提供

另外，前衛風格選品店De sidere7.1則在這季引進受到BlackPink Jennie、Billie Elish等人喜愛的韓國小眾We11done新品。於2015年創立的We11done以潮流街頭風格做為起點，將90年代風格與無性別廓形設計、高級時裝融合，並延伸初無性別與Oversized設計重點。西裝外套是品牌不可少單品，拋棄街頭寬鬆版型，在腰間加入皺摺打造曲線視覺效果。同時街頭塗鴉風格設計也是We11done強項，進而創作出多款Logo印花設計T恤，無論男、女皆能駕馭。

陳冠希自創品牌CLOT與潮牌STAFFONLY合作，更親自上陣拍攝系列形象大片。圖／CLOT提供

We11done腰線皺摺西裝外套，45,400元。圖／De sidere7.1提供

CLOT x STAFFONLY聯名系列連帽上衣。圖／CLOT提供