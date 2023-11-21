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噶瑪蘭推出「單一桶型」新作 完美調和雪山山脈天然水

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭桶藝協奏系列推出兩款「單一桶型」威士忌，分別為噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌（左）及噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌，單瓶容量700毫升，建議售價2,300元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭桶藝協奏系列推出兩款「單一桶型」威士忌，分別為噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌（左）及噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌，單瓶容量700毫升，建議售價2,300元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為讓威士忌愛好者能有更多機會感受噶瑪蘭威士忌的美好，噶瑪蘭桶藝協奏系列特別推出「單一桶型」系列新作，將廣受好評的VINHO葡萄酒桶原酒及波特桶原酒，與雪山山脈純淨甘甜的噶瑪蘭天然水完美調和，獻上「噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌」與「噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌」，酒精濃度調整至43%，溫潤了原酒的強烈酒精感，同時保有酒桶風味的特性，酒體也更加輕盈、易飲，單瓶容量700毫升，建議售價2,300元。

雪山山脈的甘美柔順之水，與太平洋海風與山林間交互作用的自然環境，為噶瑪蘭威士忌奠定酒質甘美滑順的基礎，也是孕育出醇厚馥郁酒體的關鍵之一。新品設計採用玻璃圓瓶，搭配噶瑪蘭威士忌品牌麥穗刻花浮雕，包裝色系則採用綠色與藍色，象徵宜蘭的好山與純淨水源，同時展現此次兩款酒體更加輕盈柔和的特色。

經典獨奏VINHO葡萄酒桶曾於2015年榮獲WWA世界最佳單一麥芽威士忌殊榮，而今年度特將其與噶瑪蘭天然水完美調和、重新演奏輕盈韻味，推出「噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，將原酒的濃郁甜感轉為初榨葡萄汁的輕盈香甜，並保留STR燒烤桶的特殊焦糖與黑巧克力香氣，尾韻帶有一絲煙燻莓果氣味；酒液呈現秋日餘暉色澤，酒體平衡圓潤且易入口，適合各種場合或搭餐使用。

經典獨奏波特桶原酒甫於2023年榮獲SFWSC金牌、TWSC 金賞肯定，波特酒味道甜美、口感厚重，「噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌」相較於波特桶原酒，酒體更顯溫潤，以木質、莓果香氣作為鋪陳，緩緩帶出糖漬後的梅子蜜餞香甜，與波特桶特有的清新花香、木質氣息完美交融，繚繞清淡花香，入口香氣充足、溫暖香甜，後端以黑巧克力的微苦作收，尾韻乾淨，十分適合作為餐後甜點的搭配用酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭波特桶單一麥芽威士忌。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 葡萄酒 酒精

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