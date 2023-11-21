只送不賣超精品！海洋拉娜攜手台灣高訂品牌、星宇航空

最奢華的高訂臻藏化妝箱，只送不賣！海洋拉娜從1999年進軍台灣後，今年在台25周年，特別端出「25週年高訂臻藏化妝箱」，攜手台灣高訂服裝品牌Nicole+Felicia、精品級的星宇航空，化妝箱只送不賣，特別珍貴。

Nicole+Felicia的高級訂製服，受到許多好萊塢、國內外女星的青睞，與海洋拉娜一起打造的手工高訂臻藏化妝箱，雙方從初稿設計、布料挑選到打版成型，花了許多時間心力才打造而成，呈現出雙品牌對於線條與細節的追求，讓女人使用時，都顯得奢華。

即日起，只要到全台海洋拉娜專櫃購買經典乳霜60ml以上，可獲得限量「手工高訂臻藏化妝箱」；另外也攜手星宇航空，從2023年12月16日至2024年1月20日，搭乘星宇航空舊金山首航頭等艙與商務艙的旅客，皆能獲得「手工高訂臻藏化妝箱」與限定尊榮保養套組，讓搭飛機時刻都能奢華保養。