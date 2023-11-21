RAW第四度出攤！500趴2023限定青森海鮮丼飯、咖哩味噌拉麵大決鬪

你要海鮮丼飯、還是味噌拉麵？小孩子才做選擇。國際名廚江振誠所領軍的RAW團隊，為「500趴」獨家打造「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合，讓粉絲一次品嘗到兩款「500趴」限定美味，組合中還附加一顆青森蘋果，邀請粉絲完整體驗青森好滋味。餐點將於12月2、3日上午11點半、下午4點於「500趴」現場準時供應，每份售價500元，數量有限，售完為止。

今年不但是RAW第四度出攤「500趴」，同時也是第五度舉辦年底定番活動「青森週」。有鑒於每年「青森週」的餐期，前後只有短短5天，相對於一次為期3個月的季節套餐，要在RAW預訂到「青森週」，是一年比一年困難；因此江振誠決定，「這次我們將『青森週』的元素延伸到『500趴』，讓沒有辦法到RAW參加『青森週』的朋友，也可以感受得到青森的氛圍，一次吃到『青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵』組合，原汁原味青森直送的口味喔！」

今年的「500趴」讓粉絲將兩款青森美味一次滿足，不留遺憾。記者吳致碩／攝影

澎湃庶民美味 RAW也吃不到

更難得的是，這次的餐點就連在RAW也吃不到，因為這並不是RAW今年的青森週菜色，而是江振誠為500趴粉絲們打造的專屬澎湃庶民美味。為了僅參與2天的500趴活動，RAW更特別為餐點設計專屬主視覺，提供粉絲完整的五感體驗。江振誠分享，「青森的拉麵非常特別，它的湯頭是將咖哩、味噌、豚骨、醬油4個元素，全部融合在一起。」RAW主廚王奕翔（Ben）表示：「如果不是因為參與『青森週』，我也不知道有這樣口味的拉麵。」

拉麵湯頭將咖哩、味噌、豚骨、醬油4個元素完整融合，風味獨具。記者吳致碩／攝影

除了湯頭與拉麵，江振誠還加上玉米、海帶、半熟蛋、豆芽菜、叉燒肉、筍片、蔥花，最後放上一塊奶油，增添襲人香氣與滑順口感。江振誠指出，「在青森當地的吃法，還會再加上納豆。」若是粉絲們想要嘗嘗看道地的青森在地口味，不妨自備納豆，放膽一試。

在海鮮丼飯方面，更是呈現出「海味大爆棚」的飽滿狀態。壽司米先拌入紅藜麥與細切的紫蘇葉，再鋪排上滿滿的鮪魚、紅甘、胭脂蝦、干貝、章魚、鮭魚卵，還有壽司薑、蔥花、玉子燒、小米果，淋上醬油後，再加入山葵、紫蘇葉與紫蘇花，不但美味滿滿，誠意也滿滿。

海鮮丼飯根本「海味大爆棚」，山葵也是現場研磨。記者吳致碩／攝影

江振誠 親自為粉絲奉上餐點