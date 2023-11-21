《街頭女戰士》、《了不起！舞社》看起來！10大中韓街舞節目 燃起你的熱舞魂

人人都有街舞夢

你看過楊丞琳表情出圈的「將軍舞」、紅遍全網的「New thing」？或是幾乎所有明星都做過的「SMOKE Challenge」嗎？這些紅極一時的舞蹈挑戰都是出自街舞綜藝節目，捧紅了許多人氣舞者，像是女神Noze、男戰神VATA。不只韓國全民瘋街舞，中國也有多檔熱播街舞節目，像是易烊千璽和王一博都參加過的《這！就是街舞》，齊聚世界各地的知名舞者展開激烈競演。



近日，《街頭女戰士2》最終冠軍出爐、《這！就是街舞6》接著開播！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近三年在中韓最熱播的10檔街舞節目，讓你盡情燃燒血液中的熱血！

image source：Mnet

NO.1 了不起！舞社

《了不起！舞社》為中國推出的女子舞社競技節目，由知名藝人蘇有朋、程瀟、楊丞琳、鄭秀妍擔任主理人，帶領參賽者組隊互相競演，節目宗旨是為了讓20代的年輕人通過舞台表達自己的對舞蹈的熱愛，並記錄下這些女孩們的蛻變和成長。



《了不起！舞社》會引起如此高的話題，是因為楊丞琳和伴舞們一起表演了「將軍舞」，不過在舞蹈的高潮部分，楊丞琳的表情與動作太過強烈、用力，被網友封為「猙獰系舞者」，紛紛調侃道「好怕她跳一跳缺氧」、「旁邊的伴舞被襯托得很好」、「跳舞跳得不夠好，過多的表情撐不起動作」。

image source: 了不起舞社

NO.2 街頭女戰士

《街頭女戰士》成為年輕人交流的熱門話題，是Mnet推出的女性街舞競賽節目，邀請8對代表韓國的女子舞團競演，奪下韓國頂級街舞團的寶座。參賽者有「KAI身邊最漂亮的女舞者」no:ze、「YG的御用伴舞」LEEJUNG、「KPOP編舞始祖」LIA KIM、「Justin Beiber 舞團」Kirstin、「朴載範最性感伴舞」Hoeny J、「SM頂級編舞家」BADA等知名舞者。

《街頭女戰士》兩季都是開播後迅速爆紅，參賽者所編的〈Hey Mama〉和〈Smoke〉舞蹈挑戰引爆全球cover，韓國藝人SEVENTEEN、少女時代、Red Velvet、IVE等都接力跳過。舞者們身價暴漲接到很多廣告邀約，更成為綜藝節目的常駐嘉賓。

NO.3 這！就是街舞

《這！就是街舞》可說是中國大陸首個最大型街舞節目，2018年推出以來已到第六季。節目找來最頂尖的舞者海選後，邀請藝人像是易烊千璽、王嘉爾、王一博、羅志祥等人擔任隊長，分成不同戰隊對決後選出總冠軍。



《這！就是街舞》能屹立不搖這麼久的主要原因是專注在專業舞蹈上，參賽者不只有在地下舞圈就非常出名的老師，更有在國外各大賽事拿過獎牌的大神。頂級舞者和舞蹈底子也很雄厚的明星合作，打造出強強聯手的炸裂舞台，很有話題，「有些參賽者是不是被內定啦？感覺喜歡的老師要陪跑了」、「易烊千璽的易燃戰隊是我夏天的回憶」、「王一博和老師們合作太炸了」。

image source: 這就是街舞

NO.4 街頭男戰士

2021年《街頭女戰士》大受歡迎，2022年Mnet推出男版《街頭男戰士》，在全韓國掀起一陣〈New Thing〉風潮，這首歌為節目其中一次任務所製作的歌曲，知名rapper Zico所唱，編舞風靡所有社交平台，許多韓國藝人像是SUPER JUNIOR、ITZY、NCT都紛紛發起這個舞蹈跳戰。



《街頭男戰士》邀請資深藝人擔任評審，並找來韓國各種舞風的舞團參賽，賽制中包含單人Battle、交換編舞、MEGA CREW以及藝人合作舞台等，用豐富的舞蹈表演填滿節目，不只有陽剛帥氣的男舞者，也有完全不輸女生的嫵媚男性，每個舞團透過專業的舞台展現各自獨特的魅力。

NO.5 爆裂舞台

《爆裂舞台》為中國大陸女星音樂競演節目，為已出道但缺乏表演機會的實力女星提供舞台，由專業評審選拔出最終的優勝者。參賽者多為知名女團成員：宋雨琦、安崎、吳宣儀、Yamy、周潔瓊等人，透過舞台展現自身音樂、舞蹈實力，為觀眾重新詮釋個人特色和魅力。



這個節目集結了許多流量明星，不過觀眾卻褒貶不一，認為藝人之間的衝突太過多餘，很像是提前設定好的劇本，評審們的評分標準不一也令人詬病，「說要突破自己，但卻各唱各的」、「雖然看到喜歡的偶像很享受舞台，但評審好雙標」。

image source: 愛奇藝爆裂舞台

NO.6 蒙面舞王

《蒙面舞王》是參考《蒙面歌手》概念的舞蹈競演節目，所有參賽的明星舞者都要戴上面具遮住臉部，面具的主要用意是讓舞者可以暫時放下明星的身分，只用舞蹈實力說話，觀眾在無法得知舞者真實身分的情況下給予評分。知名藝人像是陳漢典、敖犬、孟美岐、劉雨昕等人都參賽過，讓這些明星完全透過肢體動作展示舞台和傳達情緒，藉以撕下大眾所貼上的標籤，用舞蹈實力來證明自己。

《蒙面舞王》找來各路大咖一起蒙面表演精采的舞台，開播後收視率便居高不下，經常是同時段節目中的收視前三，每個舞台都引起網友們的熱議，「沒拿下面具前完全想不到是他」、「可以在沒有成見的前提下重新認識這些藝人」。

image source: 2022蒙面舞王

NO.7 街頭少女戰士

《街頭少女戰士》為《街頭女戰士》的延伸節目，是Mnet推出的女高中生街舞競賽節目，邀請《街頭女戰士》中的隊伍作為導師帶領女高中生們展開競演。比起《街頭女戰士》中很多戲劇化的橋段，《街頭少女戰士》更像是青春熱血的街舞比賽，女孩們穿著制服在昏暗的練習室練到半夜，準備表演的過程中也會產生摩擦，積極又小心翼翼的模樣充分地演繹了青春的模樣。



雖然參賽者們都是還在就讀高中的青少女們，但實力也不輸專業舞者，是連BTS柾國都緊追的精采節目，網友們都驚嘆道「年紀輕輕就那麼會跳」、「想起以前高中參加熱舞社的時候」。

NO.8 Hit The Stage

相信《Hit The Stage》是很多韓團粉絲們必看的節目，邀請了諸多韓國偶像和專業舞者搭檔，根據每集的主題挑戰各種舞風，由現場觀眾和評審票選。參賽者有少女時代孝淵、TWICE MOMO、SHINee 泰民、SISTAR 寶拉等等知名偶像，每個人都展現了有別於在團體中面貌的破格舞台，像是請夏表演了強烈的POPPING、MOMO表演了充滿情感的現代舞、金有謙則表演了高難度的踢踏舞。



這個節目讓可能在團體中被埋沒的實力偶像，有一個專屬的舞台大展身手，透過完整的舞蹈表演與其他實力相當的偶像正面交鋒。「原來TEN跳舞這麼強」、「本來就知道泰民跳舞很厲害，又讓我更刮目相看了」、「感覺重新認識了他們」，網友們紛紛稱讚道。

image source: Mnet TV

NO.9 Dancing 9

《Dancing 9》為韓國首個舞蹈真人秀節目，邀請了元老韓團神話的李玟雨和女帝少女時代的權俞利、金孝淵等9位大師擔任舞蹈導師。節目中不限制舞種、年齡、國籍，將舞者分成「RED WINGS」與「BLUE EYE」兩組進行對決。



這個節目自2013年開播以來，成為韓國男女老少都在觀看的黃金節目，是個歷史悠久，非常具指標性的舞蹈專業節目，從《Dancing 9》出身的許多舞者都是至今還活躍在線上的資深老師們。只要是長期關注韓國娛樂的粉絲都對這檔節目記憶深刻，在當年手機還沒普及的年代，每晚11點一定要守在電視前面鎖定直播。

NO.10 舞蹈風暴

《舞蹈風暴》為中國大陸湖南衛視所推出的一檔大型舞蹈競技節目，由《我是歌手》的製作團隊所製作，通過製作組歷時一年到大陸各大專業藝術院校、院團或舞蹈工作室，近千位舞者中選拔出最優秀的50組舞者進入節目競演，從民族舞蹈到芭蕾舞，讓各種舞風進行大混戰。

這個節目最大的看點為，使用了128台攝影機對所有表演進行360度的紀錄，以全方位展現舞蹈細節，「風暴時刻」則是講每段表演最精彩的一刻定格，被邀請參加該綜藝看片會的藝人劉憲華看完節目，都被震驚到說不出話，「每一次看風暴時刻，舞者被360度定格在空中，我就會忍不住的哇出聲」。

image source: 舞蹈風暴

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2023年11月15日，共3年。

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