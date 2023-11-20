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辣瘋！蔡詩芸「南半球」若隱若現、DPR IAN外套下「真空」跑趴
時尚雜誌《GQ》舉辦年度風格大賞，除了有遠道而來的康泰納仕首席內容官Anna Wintour之外，得獎者還包括好萊塢影星關繼威、陳冠希等人，都特別現身走紅毯，吸引眾人關注。不過當晚最辣造型莫過於擔任活動表演嘉賓之一的蔡詩芸，還有贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN，使人看了鼻血直流。
此次盛會邀請了多位明星出席，並盛裝走上紅毯，擔任表演嘉賓之一的蔡詩芸就挑選The Attico黑色綁帶式長禮服現身，更加烘托出玲瓏有致的身材曲線，同時「南半球」更是若隱若現，讓人看了好害羞。而吸引大批歌迷到場支持的韓國獨立音樂人DPR IAN造型也沒讓人失望，選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝，但除了外套之外，並無任何內搭，因此走動時不經意的曬出了他健壯肌肉，惹得粉絲們頻頻尖叫。
另外，孫盛希受邀參與年度風格大賞的穿搭同樣很有看頭，她挑選Ferragamo漆皮短洋裝，辣秀「深溝」讓人覺得很有料。而日前剛過30歲生日的范少勳則是身穿SAINT LAURENT絲質襯衫搭配黑長褲出席，超低胸設計隱約透出結實胸腹肌線條，使人移不開目光，他還打趣說「其實很怕走光」。拿下「Courage of the Year」的王淨繼金鐘獎紅毯驚豔眾人後，以Emporio Armani絨面長禮服造型來領獎，風格簡約卻不失性感，連她也覺得「個性又有點可愛」。
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