辣瘋！蔡詩芸「南半球」若隱若現、DPR IAN外套下「真空」跑趴

時尚雜誌《GQ》舉辦年度風格大賞,除了有遠道而來的康泰納仕首席內容官Anna Wintour之外,得獎者還包括好萊塢影星關繼威、陳冠希等人,都特別現身走紅毯,吸引眾人關注。不過當晚最辣造型莫過於擔任活動表演嘉賓之一的蔡詩芸,還有贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN,使人看了鼻血直流。

此次盛會邀請了多位明星出席,並盛裝走上紅毯,擔任表演嘉賓之一的蔡詩芸就挑選The Attico黑色綁帶式長禮服現身,更加烘托出玲瓏有致的身材曲線,同時「南半球」更是若隱若現,讓人看了好害羞。而吸引大批歌迷到場支持的韓國獨立音樂人DPR IAN造型也沒讓人失望,選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝,但除了外套之外,並無任何內搭,因此走動時不經意的曬出了他健壯肌肉,惹得粉絲們頻頻尖叫。

康泰納仕首席內容官Anna Wintour特地來台參加年度風格大賞。圖/GQ提供

另外,孫盛希受邀參與年度風格大賞的穿搭同樣很有看頭,她挑選Ferragamo漆皮短洋裝,辣秀「深溝」讓人覺得很有料。而日前剛過30歲生日的范少勳則是身穿SAINT LAURENT絲質襯衫搭配黑長褲出席,超低胸設計隱約透出結實胸腹肌線條,使人移不開目光,他還打趣說「其實很怕走光」。拿下「Courage of the Year」的王淨繼金鐘獎紅毯驚豔眾人後,以Emporio Armani絨面長禮服造型來領獎,風格簡約卻不失性感,連她也覺得「個性又有點可愛」。

Icon of the Year關繼威(左)與太太Echo。圖/GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓范少勳(右)、巫建和(中)、姚淳耀。圖/GQ提供

Breakthrough of the Year阮經天。圖/GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓「小樂」吳思賢。圖/GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓Julia吳卓源(左)與鳳小岳。圖/GQ提供

Most Stylish of the Year陳冠希。圖/GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓孫盛希(左)、KIRE凱爾。圖/GQ提供

年度風格大賞觀禮暨表演嘉賓蔡詩芸。圖/GQ提供

贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝。圖/GQ提供