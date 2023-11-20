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辣瘋！蔡詩芸「南半球」若隱若現、DPR IAN外套下「真空」跑趴

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
時尚雜誌《GQ》舉辦年度風格大賞，當晚最辣造型莫過於蔡詩芸，還有贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN，使人看了鼻血直流。圖／GQ提供
時尚雜誌《GQ》舉辦年度風格大賞，當晚最辣造型莫過於蔡詩芸，還有贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN，使人看了鼻血直流。圖／GQ提供

時尚雜誌《GQ》舉辦年度風格大賞，除了有遠道而來的康泰納仕首席內容官Anna Wintour之外，得獎者還包括好萊塢影星關繼威、陳冠希等人，都特別現身走紅毯，吸引眾人關注。不過當晚最辣造型莫過於擔任活動表演嘉賓之一的蔡詩芸，還有贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN，使人看了鼻血直流。

此次盛會邀請了多位明星出席，並盛裝走上紅毯，擔任表演嘉賓之一的蔡詩芸就挑選The Attico黑色綁帶式長禮服現身，更加烘托出玲瓏有致的身材曲線，同時「南半球」更是若隱若現，讓人看了好害羞。而吸引大批歌迷到場支持的韓國獨立音樂人DPR IAN造型也沒讓人失望，選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝，但除了外套之外，並無任何內搭，因此走動時不經意的曬出了他健壯肌肉，惹得粉絲們頻頻尖叫。

康泰納仕首席內容官Anna Wintour特地來台參加年度風格大賞。圖／GQ提供
康泰納仕首席內容官Anna Wintour特地來台參加年度風格大賞。圖／GQ提供

另外，孫盛希受邀參與年度風格大賞的穿搭同樣很有看頭，她挑選Ferragamo漆皮短洋裝，辣秀「深溝」讓人覺得很有料。而日前剛過30歲生日的范少勳則是身穿SAINT LAURENT絲質襯衫搭配黑長褲出席，超低胸設計隱約透出結實胸腹肌線條，使人移不開目光，他還打趣說「其實很怕走光」。拿下「Courage of the Year」的王淨繼金鐘獎紅毯驚豔眾人後，以Emporio Armani絨面長禮服造型來領獎，風格簡約卻不失性感，連她也覺得「個性又有點可愛」。

Icon of the Year關繼威（左）與太太Echo。圖／GQ提供
Icon of the Year關繼威（左）與太太Echo。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓范少勳（右）、巫建和（中）、姚淳耀。圖／GQ提供
年度風格大賞觀禮嘉賓范少勳（右）、巫建和（中）、姚淳耀。圖／GQ提供

Breakthrough of the Year阮經天。圖／GQ提供
Breakthrough of the Year阮經天。圖／GQ提供

拿下「Courage of the Year」的王淨繼金鐘獎紅毯驚豔眾人後，以Emporio Armani絨面長禮服造型來領獎，風格簡約卻不失性感。圖／GQ提供
拿下「Courage of the Year」的王淨繼金鐘獎紅毯驚豔眾人後，以Emporio Armani絨面長禮服造型來領獎，風格簡約卻不失性感。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓「小樂」吳思賢。圖／GQ提供
年度風格大賞觀禮嘉賓「小樂」吳思賢。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓Julia吳卓源（左）與鳳小岳。圖／GQ提供
年度風格大賞觀禮嘉賓Julia吳卓源（左）與鳳小岳。圖／GQ提供

Most Stylish of the Year陳冠希。圖／GQ提供
Most Stylish of the Year陳冠希。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓孫盛希（左）、KIRE凱爾。圖／GQ提供
年度風格大賞觀禮嘉賓孫盛希（左）、KIRE凱爾。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮暨表演嘉賓蔡詩芸。圖／GQ提供
年度風格大賞觀禮暨表演嘉賓蔡詩芸。圖／GQ提供

贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝。圖／GQ提供
贏得International Artist of the Year獎項的韓國獨立音樂人DPR IAN選穿Alexander McQueen最新一季晚宴西裝。圖／GQ提供

年度風格大賞觀禮嘉賓薛仕凌。圖／GQ提供
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紅毯 生日 陳冠希 蔡詩芸

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