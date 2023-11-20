珍奶、蚵仔煎、刈包變壽司！爭鮮18款「台味壽司」上桌

台灣小吃也能變壽司？爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH等4個品牌，將刈包、臭豆腐、珍珠奶茶等台灣小吃、辦桌台菜創意入饌，推出「蛋蛋蚵仔煎」、「剝皮辣椒雞」、「燒番麥」等18款創意餐點，甚至還有壽司版的「大腸包小腸」。活動期間會員消費滿額，還有機會獲得「鳴日號-歡螢來到花東.私房美食饗宴雙人行」。

「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮PLUS」復刻台灣明星小吃，將珍珠奶茶、蚵仔間、燒番麥、塔香螺肉入菜，共計推出「QQ珍奶」、「蛋蛋蚵仔煎」、「剝皮辣椒雞」、「燒番麥」、「螺食豐」、「黑椒牛」等6款台味壽司，自即日起至2024年1月7日期間限時供應。12月31日前，會員到店消費不限金額，就送「QQ珍奶」新品券，可於下次消費滿額兌換，再加碼回饋30點數。會員消費滿500元即可抽獎，有機會獲得「鳴日號-歡螢來到花東.私房美食饗宴雙人行」

主打便利性的「爭鮮gogo」，分兩波段共推出7款餐點。「腸在裡面」將香腸、菜脯、酸菜、蒜香酥片通通藏在醋飯裡，打造壽司版的大腸包小腸。「麻婆婆炊蛋」顛覆麻婆豆腐，將麻婆醬淋在茶碗蒸上，帶來獨特的搭配性。還有以海苔元素取代烤鴨捲餅，甜麵醬搭配起士，全新打造「起士鴨鴨手卷」，以及「海海貢丸湯」、「葫蘆裡沒有糖糖」等餐點。12月9日起，第二波「腐乳愛香腸」、「應該像臭豆腐」2款餐點，帶來懷舊滋味。2023月12日31前會員來店不限金額消費，送「海海貢丸湯嚐鮮優惠券」，使用再加碼回饋30點數。此外，會員消費滿250元還可抽IG爆紅台式文創澡堂「蔥澡 Hot Spring Onion」泡湯券。