快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

用愛馬仕打造最好的時光！全家都愛的佳節珍禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Hermès Della Cavalleria Élan系列Epsom小牛皮包，22萬7,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Hermès Della Cavalleria Élan系列Epsom小牛皮包，22萬7,500元。圖／愛馬仕提供

來自法國的愛馬仕Hermès）甄選一系列備受歡迎的工藝物件，提供歡慶佳節的好點子。今年最新推出的「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷系列餐盤色彩繽紛活潑，融入馬術元素，為歡聚享用餐點的時刻帶來嶄新的氣息；小牛皮運動鞋、釉面小羊皮手套、小牛皮漁夫帽等皮質服飾配件，則讓收到禮物者感受的細膩溫柔的體貼心意；Médor系列Barénia Faubourg小牛皮包、Kelly Messenger Barénia Faubourg小牛皮包、以及Hermès Della Cavalleria Élan Epsom小牛皮包，則讓打開禮物包裝的女士眼前一亮；不論是Au royaume d’Hélios、Ex-Libris、或Brides de gala tartan等充滿視覺巧思與創意趣味的圖案，愛馬仕絲巾至始至終是最高人氣的加節好禮。

以皮革工藝聞名的Berluti全新的假日雅趣系列，從Patina古法染色的Venezia皮革，設計靈感融合了Berluti經典元素的基礎，加入閃光的黃銅元素，以壓模、疊層和手工縫製等傳統的製鞋技藝。充滿活力的寶石色系，以2023秋冬系列中的含羞草黃和仙人掌綠為靈感，外加標誌性的可可棕色調。可拆卸黃銅內膽的香檳冰桶、皮革雪茄剪、適合擺放三種 不同的雪茄和香煙的煙灰缸、可堆疊的鞋跟造型玩趣相框、核桃木質表盒等，滿足紳士生活所需。此外，還有由精選雪松、紙莎草和秘魯聖木特調而成的香氛蠟燭，盛裝於印有Scritto圖紋的玻璃內膽外飾Venezia皮革套，黃銅跳棋搭配Venezia皮革棋盤、多米諾骨牌則由金屬鉚釘和Patina古法染色鞋底皮革製成、皮革七巧板拼圖色彩斑斕置於木質底盤，陀螺三件套由patina古法染色皮革打造，各式桌遊則為親朋好友團聚的時光增添歡樂氣息。

Berluti仙人掌綠色香氛蠟燭套，41,000元。圖／Berluti提供
Berluti仙人掌綠色香氛蠟燭套，41,000元。圖／Berluti提供
愛馬仕Saut Hermès餐瓷系列餐盤，每個6,950元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Saut Hermès餐瓷系列餐盤，每個6,950元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Balthazar Épopée 系列棉質帆布飛龍玩偶，30,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Balthazar Épopée 系列棉質帆布飛龍玩偶，30,800元。圖／愛馬仕提供
Berluti陀螺三件套組，50,000元。圖／Berluti提供
Berluti陀螺三件套組，50,000元。圖／Berluti提供
Berluti煙灰缸，63,500元。圖／Berluti提供
Berluti煙灰缸，63,500元。圖／Berluti提供

愛馬仕 Hermès

延伸閱讀

性福美滿！73歲男星小36歲未婚妻曬「育兒豪禮」 網瘋猜已懷孕

吃一桌豐盛的愛馬仕早餐 Saut Hermès餐瓷來囉

被酸會投胎是本事！歐陽妮妮槓上陳沂「連國中生都不如」

獨／64歲金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣包色「破了送助理」

相關新聞

交換禮物最想得到這一款！閨密可以一起戴的女孩風飾品

隨著年底節慶檔期逐漸接近，也是許多人開始物色送禮選擇的季節。台灣輕珠寶品牌ARTISMI相準年輕女生族群的交換禮物文化，...

只有「這家」星巴克才有！消費滿額送手拿包、隨身毛毯

星巴克新店裕隆城門市滿月了！歡慶新店面開幕滿月，星巴克宣布自11月20日至12月20日期間（12月1、15日除外），凡於...

用愛馬仕打造最好的時光！全家都愛的佳節珍禮

來自法國的愛馬仕（Hermès）甄選一系列備受歡迎的工藝物件，提供歡慶佳節的好點子。今年最新推出的「跳躍的愛馬仕」（Sa...

樋口裕子特展 驚喜公布開展首日簽書會

溫柔細緻的筆觸、復古的色彩以及充滿想像力的表現風格使得樋口裕子的作品跳脫世俗，收服海內外無數粉絲。今年冬天樋口裕子展覽首度跨出日本，選擇台北為海外首站，並以「FOREST」為全新主題，特別為台灣繪製全新的主視覺、台灣限定票圖等，還加入新的作品展出，帶給台灣觀眾嶄新展覽內容。展覽分為五個展區，集結近1000件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、立體展示以及台灣限定拍照場景，豐富多元的展件讓展覽宛如小型博物館。

AKACHEN新作「祕密花園」鈦金珠寶綻放中 伴眾人追求幸福、朝向美好發展

繼在華盛頓特區雙橡園辦展，成為台灣第一人後，AKACHEN品牌創意總監陳智權帶著全新創作「祕密花園」珠寶，在蒙藏文化館展出。與其他當代藝術家作品以及豐富珍貴文物，陪伴大家追求幸福、朝向美好發展，迎接嶄新的一年！

輕柔舒緩冷熱敷 專為現代人眼部護理設計的無線按摩眼罩

現代人長時間使用3C產品，用眼過度不堪重負，導致眼睛疲勞、乾澀癢腫、雙眼無神，需要給予眼睛最輕揉的呵護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。