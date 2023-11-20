用愛馬仕打造最好的時光！全家都愛的佳節珍禮

來自法國的愛馬仕（Hermès）甄選一系列備受歡迎的工藝物件，提供歡慶佳節的好點子。今年最新推出的「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）餐瓷系列餐盤色彩繽紛活潑，融入馬術元素，為歡聚享用餐點的時刻帶來嶄新的氣息；小牛皮運動鞋、釉面小羊皮手套、小牛皮漁夫帽等皮質服飾配件，則讓收到禮物者感受的細膩溫柔的體貼心意；Médor系列Barénia Faubourg小牛皮包、Kelly Messenger Barénia Faubourg小牛皮包、以及Hermès Della Cavalleria Élan Epsom小牛皮包，則讓打開禮物包裝的女士眼前一亮；不論是Au royaume d’Hélios、Ex-Libris、或Brides de gala tartan等充滿視覺巧思與創意趣味的圖案，愛馬仕絲巾至始至終是最高人氣的加節好禮。

以皮革工藝聞名的Berluti全新的假日雅趣系列，從Patina古法染色的Venezia皮革，設計靈感融合了Berluti經典元素的基礎，加入閃光的黃銅元素，以壓模、疊層和手工縫製等傳統的製鞋技藝。充滿活力的寶石色系，以2023秋冬系列中的含羞草黃和仙人掌綠為靈感，外加標誌性的可可棕色調。可拆卸黃銅內膽的香檳冰桶、皮革雪茄剪、適合擺放三種 不同的雪茄和香煙的煙灰缸、可堆疊的鞋跟造型玩趣相框、核桃木質表盒等，滿足紳士生活所需。此外，還有由精選雪松、紙莎草和秘魯聖木特調而成的香氛蠟燭，盛裝於印有Scritto圖紋的玻璃內膽外飾Venezia皮革套，黃銅跳棋搭配Venezia皮革棋盤、多米諾骨牌則由金屬鉚釘和Patina古法染色鞋底皮革製成、皮革七巧板拼圖色彩斑斕置於木質底盤，陀螺三件套由patina古法染色皮革打造，各式桌遊則為親朋好友團聚的時光增添歡樂氣息。 Berluti仙人掌綠色香氛蠟燭套，41,000元。圖／Berluti提供 愛馬仕Saut Hermès餐瓷系列餐盤，每個6,950元。圖／愛馬仕提供 愛馬仕Balthazar Épopée 系列棉質帆布飛龍玩偶，30,800元。圖／愛馬仕提供 Berluti陀螺三件套組，50,000元。圖／Berluti提供 Berluti煙灰缸，63,500元。圖／Berluti提供