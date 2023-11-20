歌劇在台灣逆勢崛起 台東年底挑戰歌劇「費加洛婚禮」
歌劇編制龐大、製作複雜，在發源地歐洲面臨觀眾老化斷層，英國各大城甚至出現刪減歌劇院預算的浪潮，在台灣卻逆勢成長。不只自歐洲引進的「魔笛」、「塞維亞理髮師」門票秒殺，台東甚至將在年底推出自製售票歌劇「費加洛婚禮」、挑戰非都會區的歌劇觀眾。導演陳仕弦指出，歌劇在台灣沒有包袱，反而可以開創「這個時代的歌劇樣貌」，找到新世代觀眾。
如今台灣一年大約推出十齣歌劇，幾乎每齣都能完售。NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，七月NSO推出德布西歌劇「佩利亞斯與梅麗桑德」票房完售，讓歐洲音樂家大為驚訝，因為這齣歌劇在西方是出名的「難懂難賣」。還有洛杉磯友人來台，發現台灣的歌劇觀眾「非常年輕」，劇院中有美國感受不到的活力。
郭玟岑分析，歌劇在歌劇導演曾道雄等人的多年推動下培養出穩定的觀眾，加上台灣觀眾對音樂的口味是「包容、好學」，需要知識背景的歌劇反而更受歡迎，歌劇講座和工作坊總是滿座。而NSO除了每年製作一齣歌劇，每年也會舉辦一場兒童歌劇音樂會，並走進校園為歌劇教育扎根。
台中歌劇院年底推出的馬斯內歌劇「灰姑娘」票房已近九成。台中歌劇院藝術總監邱瑗認為，歌劇在台灣的崛起是因為台中歌劇院、高雄衛武營陸續落成後，每年至少各推一齣歌劇，加上在台北的NSO每年製作一齣歌劇，「北中南一起做起來」。過去台灣演歌劇會有找不到男高音的問題，現在台灣男高音已擁有自己的粉絲。
而在台灣上演的歌劇沒有傳統包袱，更貼近新世代觀眾。如林懷民將京劇的一桌二椅融入歌劇「托斯卡」、衛武營引進的「魔笛」大玩動漫與科技秀。台中歌劇院12月中旬推出的馬斯內歌劇「灰姑娘」，由法國鬼才導演羅杭．佩利執導，則有著宛如繽紛童話繪本的舞台設計、大膽亮眼的時尚服裝，時尚又浪漫。
而即將在台東挑戰售票演出的莫札特歌劇「費加洛婚禮」，憑藉其生動的旋律與角色安排，不但是許多歌劇愛好者重要的收藏劇目，其明快精緻的序曲更是許多管弦樂團經常演出的作品。故事講述作為僕人費加洛，如何機智地在面對主人意圖染指自己的未婚妻時，施展各種計策，主僕間的鬥智最後以寬恕的大合唱作為圓滿結局。劇情鋪陳充滿歐洲傳統喜劇常見的手法，充滿各種計中計、誤會與人物間的角力，亦包含了婚姻中的夫妻、年輕新人以及愛情當中的出軌、忠誠與寬恕等。
此次搬上台東舞台，導演陳仕弦把故事背景轉到現代律師樓，還加入強尼戴普世紀審判的時事梗。他表示，將以現代的敘事手法重新敘述此一西方經典，不僅改動原劇結構、長度縮為兩小時，就連演員服裝都走「韓系」風格，讓整齣戲更符合現代人的觀戲習慣。
「費加洛婚禮」由台東回響樂團和國立台東大學音樂學系合作，12月28日在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳演出。不只採現代的敘事手法，更以融合半劇場、半音樂會演出的舞台呈現。團長廖逸芬表示，本次製作對樂團與台東皆別具意義。台東素來以其自然風光令人心生嚮往，在歲末之際，邀請愛樂者造訪，「在莫札特輕盈溫暖的音樂中，感受不同的人文風景。」
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