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最想要當然是小花娃娃！ LV耶誕好禮童趣又繽紛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

歡慶節日的季節即將到來，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出Holiday假日系列的季節性禮物推薦，吉在祥物Vivienne和Teddy的帶領下，精選的標誌性禮品和所有品項的最新系列，共分四大主題禮品，為贈與親朋好友加節好禮的傳統增添全新的意義。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「驚喜寶庫」系列的以路易威登品牌的標誌圖騰和象徵符碼，為日常生活注入嶄新的歡慶氛圍。除了各式各樣的居家擺飾與物件，各種為日常生活增添情趣的行李硬箱，首推以吉祥物Vivienne為主角的旅遊插畫系列，以Monogram為背景演繹出品牌吉祥物及她的朋友在旅程途中所見風景與逸事。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「旅遊之樂」系列的禮物環繞品牌核心價值「旅行」主題， 包括為精彩冬日旅程而設的優雅袋款和旅行必備精品。以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術全新呈獻的LV Colormania膠囊系列，以各種令人歡欣愉悅的繽紛色彩為旅行增過時尚氣息。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「閃亮佳節、系列單品以派對中耀眼奪目的閃亮造型為主軸, 帶來慶祝佳節必備的奪目鞋款、高級珠寶腕表和精緻配飾：以Monogram花朵圖案為靈感的「Louis Vuitton Blossom系列」，鏤空設計營造出自由奔放而自然的外觀，讓珠寶更能搭配各種場合及造型。新款Tambour推出外型更纖薄的精鋼版，擁有別具特色之飾面、休閒優雅的風格，以及雕塑般流暢線條的新款式。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

最後，歡慶假日旅程需要熱情與活力, 路易威登打造的「活力旅程」系列盡情投入冬日運動的完美禮品，包括全新LV Ski系列以活力十足的滑雪造型及絕佳的百搭風格, 展現品牌的精湛工藝：創新技術材料突顯出女裝大膽流暢的外觀和高性能的男裝設計。而休閒運動又都會的LV Archlight 2.0與LV Trainer運動鞋款系列，分別以特大波浪形橡膠鞋底以及復古籃球運動鞋造型，讓冬日運動更加有型有款。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列黃白色小花鍊帶粉紅色CAPUCINES MINI包。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列黃白色小花鍊帶粉紅色CAPUCINES MINI包。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列紫色VIVIENNE RAINBOW。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列紫色VIVIENNE RAINBOW。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列MONOGRAM黃色圓花盤。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列MONOGRAM黃色圓花盤。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列PETULA麋鹿。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列PETULA麋鹿。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列GASTON SNOWFLAKES。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列GASTON SNOWFLAKES。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列黑色揚聲器。圖／路易威登提供
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路易威登Holiday 2023假日系列ASPEN厚底踝靴。圖／路易威登提供
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路易威登Holiday 2023假日系列份紅色DOUDOU VIVIENNE。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列份紅色DOUDOU VIVIENNE。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

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