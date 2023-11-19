最想要當然是小花娃娃！ LV耶誕好禮童趣又繽紛

歡慶節日的季節即將到來，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出Holiday假日系列的季節性禮物推薦，吉在祥物Vivienne和Teddy的帶領下，精選的標誌性禮品和所有品項的最新系列，共分四大主題禮品，為贈與親朋好友加節好禮的傳統增添全新的意義。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「驚喜寶庫」系列的以路易威登品牌的標誌圖騰和象徵符碼，為日常生活注入嶄新的歡慶氛圍。除了各式各樣的居家擺飾與物件，各種為日常生活增添情趣的行李硬箱，首推以吉祥物Vivienne為主角的旅遊插畫系列，以Monogram為背景演繹出品牌吉祥物及她的朋友在旅程途中所見風景與逸事。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「旅遊之樂」系列的禮物環繞品牌核心價值「旅行」主題， 包括為精彩冬日旅程而設的優雅袋款和旅行必備精品。以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術全新呈獻的LV Colormania膠囊系列，以各種令人歡欣愉悅的繽紛色彩為旅行增過時尚氣息。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供

「閃亮佳節、系列單品以派對中耀眼奪目的閃亮造型為主軸, 帶來慶祝佳節必備的奪目鞋款、高級珠寶腕表和精緻配飾：以Monogram花朵圖案為靈感的「Louis Vuitton Blossom系列」，鏤空設計營造出自由奔放而自然的外觀，讓珠寶更能搭配各種場合及造型。新款Tambour推出外型更纖薄的精鋼版，擁有別具特色之飾面、休閒優雅的風格，以及雕塑般流暢線條的新款式。

路易威登Holiday 2023假日系列廣告。圖／路易威登提供