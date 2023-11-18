國際花毯節場外賣住宿券...「非常玩家」違規 業者同意退費
「2023台中國際花毯節」展期至12月3日，業者看好商機，在場外設攤推銷千元住宿優惠券。台中市消保官發現，票券沒有銀行履約保障及退券程序等應記載事項，已會同觀光旅遊局至現場稽查，業者同意停售，另檢附相關票券證明，可全額退費。
台中市消保官說明，有業者在台中花毯節活動現場外，限時限量促銷住宿優惠券，民眾花1000元買到後，卻發現是一組8張「非常玩家」住宿優惠券，但都沒有銀行履約保障，懷疑票券不合規定。
消保官指出，每張票券記載面額125元，但未載明「履約保障機制」及「退券的退費方式」等重要內容，且「住宿優惠」還得連結業者官網才能查詢，業者可能片面變更旅宿名稱及優惠價格內容。
消保官說，另業者提供的旅宿名單，有些並非合法登記的旅宿，不利消費者權益。
消保官說，這一批促銷票券不符「商品(服務)禮券定型化契約應記載事項」規定，已會同觀光旅遊局現場稽查，業者當場同意暫停販售，並表示民眾若希望退券，只要檢附購買憑證及票券即可全額退費。
消保官說，購買禮券要詳讀票券記載內容，確保票券有一年以上的履約保障機制，如買到不符合規定的禮券，可向業者退券並要求退費。
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