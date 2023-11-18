「飛航遊輪」玩樂解密！公主體驗＋日韓美景一次到位

鑽石公主號遊輪的勛章體驗，讓人大嘆精彩之餘，「飛航遊輪」(FLY-CRUISE)的美妙才正要開始。此行8天7夜的航程中，停靠4個點，另有整整兩天的sea days可以體驗船上設施。記者採訪發現，相較台灣登船的短程線遊輪之旅，鑽石公主號顯得輕鬆悠閒，遊客步調更輕緩，海洋體驗相對美好。

●鹿兒島 登高眺遠私房點

來到鹿兒島（Kagoshima），遊客透過「公主勛章」可快速完成上下船的登記，且有整整一天的玩樂時間。首站來到車程約30分鐘的城山展望台，可收櫻島火山與整座城市美景，視野開闊，山區遊客稀少，只有投幣式飲料機，冷飲與美景，可以慢賞山之美。

再往上行約3分鐘，即可見有60年歷史的鹿兒島城山飯店，這裡是皇室的指定住宿之ㄧ，建在海拔108公尺的城山上，不僅歷史悠久，也是鹿兒島最高的飯店，想當然，「絕美視野」是最大賣點，355間客房中，分為27種房型，其中約四到五成的客房可看到櫻島火山。

飯店也透露，露天溫泉浴池是感受山與海之美的秘地。館內自助餐廳則備有鹿兒島當季食材的各種料理，飯店也提供JR鹿兒島中央站和天文館通免費來回接駁車服務，車程約10分鐘。這裡是岸上觀光較少遊客列入的一站，因時間充裕才得以慢慢玩。

多數遊客必排的天文館通，是鹿兒島市最熱鬧的街區，百貨商店聚集，藥妝、日雜、餐廳、咖啡館等應有盡有，推薦「CenTerrace天文館」商場內、鹿兒島手工藝品專賣的「鹿兒島丸屋花園店」，以及4樓的開放式圖書館、15樓可收大景的觀景台。

●長崎 電車一日券必買

同樣快速通關、擁有完整一日遊的時間，這一站，來到長崎。這是座簡單好遊的城市，建議先到附近飯店或遊客中心購買電車一日券，日幣500元就能解決一整天的交通大問題。

電車行駛於各主要景點與賣場，每個停靠站都有路線圖，非常簡單、不易迷途。首站推薦「大浦天主堂」，1853年日本結束鎖國後、首批建造的哥德式天主教堂，也是日本現存最古老的教堂，整個港區展現著濃濃的西洋風情。

第二站推薦眼鏡橋，這是日本最古老的拱形石橋，橋身與水中倒影相連，恰似一副眼鏡，因而得名。疫情過後，眼鏡橋周邊商家還未完全恢復，景點人氣也不若以往，但長崎蛋糕老店「匠寬堂」依舊在，僅用簡單的糖、麵粉、蛋烘烤，經由糖化反應產生如同蜂蜜般的滋味，這間長崎蛋糕專賣店與其他品牌最大的不同，是僅此一家別無分號。

「諏訪神社」也在此行名單中，至今至少有400年歷史，沿著參道而上，階梯旁有著名的狛犬雕像，休憩長椅、御守專賣後，石階再上，是迎風而立的整面繪馬牆；神社的さざれ石也很傳奇，據說原本只是一塊小石頭，時間愈久，竟逐漸變成一塊超大岩石。此外，神社園區內也有河童、或站立或倒立的狛犬等，以及一棵上百年的巨楠木。

如果對歷史有興趣，也可搭電車直達原爆資料館，體驗生動詳實。最後可往觀光通午餐、補買藥妝及伴手，這裡聚集了長崎蛋糕知名品牌文明堂、和泉屋、福砂屋等，好逛也好買。

●釜山 膠囊列車、網美咖啡拍不完

船行到釜山，早已立定目標，先衝釜山海雲台狂拍最受遊客歡迎的「釜山膠囊列車」，繽紛可愛如玩具車的迷你專車行於海岸旁，可從尾浦站一路坐到青沙浦，行駛速度極緩慢，在車內往外拍、或從高點往下拍，畫面都很吸睛。

接著，可一探海雲台傳統市場，從知名的生章魚、各類海鮮料理、韓國街頭小吃，紅通通的一條街，眼與胃都飽足。飯後得來杯咖啡的旅人，不妨往BUSAN X the SKY 98樓、堪稱世界最高的星巴克打卡，或者就近找一家喜歡的網美咖啡館。

釜山不能錯過的，還有必訪的「甘川洞文化村」，曾經是貧民窟，如今轉變為文創景區，紀念小物、裝置藝術作品之外，也能租借韓服拍照打卡。

●「飛航遊輪」這樣玩

飛往日本橫濱搭乘公主遊輪，再延伸行程返回台灣，這樣一趟「飛航遊輪」，成本較高，但多了遊輪該有的悠閒體驗，每個靠港行程都有滿滿7、8個小時，可以一次玩遍日韓港口。延伸的日本行，也因匯率低檔、購物樂趣無限，喜歡日本的旅人絕對體驗超值。

「鑽石公主號」最值得的體驗，記者認為是功能超強大的「公主勛章」、全球最大Izumi海上日式浴場，以及眾多網美力推的香檳早餐。其中，「公主勛章」不只有定位功能，訂餐隨點隨送、服務無所不在，最棒的是，走到距離客房約3公尺處，就能自動感應解開門鎖，一只小磁扣，能解決船上所有需求。而「海上最佳Wi-Fi」也確實所言不虛，訊號好到「可以直接看影片」。

「全球海上最大的日式浴場」IZUMI SPA，當然必要體驗，優雅安靜之外，浴池似銜接著大海，水波擺盪之間，就像泳進了海洋與藍天，讓人不自覺放下、放空，絕對療癒。

需預約的奢華香檳早餐、價格親民的「Kai海壽司」、肉食控不可錯過的新餐廳「休哈斯卡利亞巴西燒烤」（Churrascaria），或是免費下午茶迷人的司康，都是遊輪推薦必嘗美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鹿兒島百貨裡的開放式圖書館。記者羅建怡/攝影 鑽石公主號停泊於日本，台灣遊客需得搭飛機前往體驗。記者羅建怡/攝影 釜山美食讓人想念。記者羅建怡/攝影 海上浴場之後，再來個SPA，絕對公主般的體驗。記者羅建怡/攝影 遊輪的休閒時刻。記者羅建怡/攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 遊輪之旅建議優先選擇陽台房，海景獨攬。記者羅建怡/攝影 長崎蛋糕，遊客到訪必買的伴手禮。記者羅建怡/攝影 船上精彩演出，讓遊輪愈夜愈美麗。記者羅建怡/攝影 鹿兒島城山飯店提供各樣在地美食。記者羅建怡/攝影 一顆小磁扣，可解決遊輪上所有問題。記者羅建怡/攝影 鹿兒島的城山展望台，可收櫻島火山與整座城市美景。記者羅建怡/攝影 釜山美食多，在地文化盡在巷弄間。記者羅建怡/攝影 釜山也有不少網美咖啡館。記者羅建怡/攝影 最受遊客歡迎的「釜山膠囊列車」。記者羅建怡/攝影