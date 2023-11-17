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黑五拚黑金！OKmart門市限時一天「莊園級咖啡買2送2」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
黑色星期五11月24日當天，OKmart推出「OKCAFE好咖日」，消費者至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱），享同品項買2送2。圖／OKmart提供
黑色星期五11月24日當天，OKmart推出「OKCAFE好咖日」，消費者至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱），享同品項買2送2。圖／OKmart提供

雙11過後，黑色星期五購物節再掀話題，OKmart今年結合黑金議題，於黑色星期五11月24日當天門市限時推出OKCAFE莊園級咖啡買2送2，專屬雲端購物商城OKmall也同步推出莊園級咖啡買10送10的團購活動，咖啡控快囤貨！

黑色星期五11月24日當天，OKmart推出「OKCAFE好咖日」，消費者至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵或大杯濃厚系莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2，不限組數，可寄杯。

不只門市享優惠，專屬雲端商城OKmall也推出「黑五感恩節」兩大活動，首先是咖啡控必囤的咖啡優惠，於11月24日當天購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，可享同品項買10送10，再送OKpoint 666點。

再來是集結日用品、糖餅、飲料的團購優惠，OKmall於11月24日至11月28日期間，樹頂100%葡萄綜合果汁300ml 6入組特價229元（原價330元）、魔芋爽－香辣素毛肚50g 2入組特價100元（原價140元）、魔芋爽－麻辣素毛肚50g 2入組特價100元（原價140元）、可口可樂zero 600ml 24入／箱特價499元（原價840元）、喬亞滴濾無糖黑咖啡350ml 24入／箱特價530元（原價936元）、舒適烏爪潤滑刀具3入組特價387元（原價537元），購買指定商品再加碼送OKpoint 555點。

●附註：詳細優惠活動內容依門市、App公告為準。

OKmart專屬雲端商城OKmall於11月24日當天購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱），可享同品項買10送10，再送OKpoint 666點。圖／OKmart提供
OKmart專屬雲端商城OKmall於11月24日當天購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵（不限冰熱），可享同品項買10送10，再送OKpoint 666點。圖／OKmart提供

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