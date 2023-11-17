旅日巨星翁倩玉故鄉台南辦版畫個展 最寶貴作品首亮相

旅日巨星翁倩玉睽違11年選擇故鄉台南，18日起在台南市美術館1館展出「無限Ⅱ 倩玉的版画世界」，翁倩玉今天在記者會表示，身為台南人一直希望要在故鄉舉辦版畫展，看到台南美術館建築就愛上了，回到台南故鄉很開心，這次展出近50年43幅版畫創作結晶，她的一生不論是唱歌、版畫或演戲都是不斷尋求新的挑戰，從版畫作品看到她一步一步改變的樣子。

翁倩玉說，一直想要在故鄉舉辦版畫展，尤其是看到台南市立美術館一館日本建築，前身是警察局，非常漂亮，一眼就很喜歡，回到故鄉台南很開心，特地穿著繪有她作品的祺袍，也談到家族祖先和鄭成功的關連，父系祖先是軍醫，母系祖先是武將，去世後鄭成功將劉家後代帶到台南，就是台南柳營劉家。

翁倩玉談到版畫創作歷程，是從黑白到彩色，一生都在尋找新的挑戰，人生比較有意思，版畫作品展可以看到她一步一步改變的樣子。這次帶來繪有她的作品，歷時3個月親手製作的日本和服，難度很高，獨一無二也是她最寶貴的，第一次帶出國展覽一定要獻給台南。

「無限II 倩玉的版画世界」展出作品以花卉、古民居、和式庭園等為主題，透過翁倩玉敏銳的觀察力，構圖視角有趣多變、色彩運用明麗，刻劃出充滿故事性與生命力的匠心版畫藝術創作；其中一幅以故鄉為主題的作品《台南古邸》，取材自後壁黃家百年古厝，展現翁倩玉對建築的細膩觀察。 此次還展出多幅長達一公尺的版畫巨作，獨特少見，且製作難度極高。