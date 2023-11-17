好吃好拍超罪惡！台北美式漢堡店家TOP 10 一口咬下享受肉汁噴發極樂食感

我要吃肉肉！台北的蟹堡王在哪？

想吃漢堡不要只會去麥當勞、漢堡王或肯德基這種連鎖速食店了！近期台北開了許多家速食餐廳和餐車，店面裝潢仿造美式餐廳，推出的美式漢堡不僅美味又別出心裁，讓饕客們大飽口福的同時，還能拍出許多打卡美照！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出網友討論度最高的十大台北美式漢堡店家，不管是餐車還是餐廳，每個主廚都用心設計出各種各樣令人垂涎三尺的必吃菜單，快跟著小編的腳步一起來看看有哪些不容錯過的店家！

NO.10 吉比鮮釀餐廳

電話：02-287867588



營業時間：11:00-12:00

吉比鮮釀餐廳是非常有名的德國啤酒餐廳，有些分店除有寬敞的室內座位，也可以坐在室外邊喝杯冰啤酒邊享受戶外的悠閒空氣。吉鮮釀餐廳來自美國西岸，在台經營已經11年，整體裝潢和用餐環境都很舒適，菜單品項也很多元，最特別的是這家店還有提供德國啤酒，琥珀色澤帶點焦糖風味，果香甜味連女生都接受度很高。



「嗆辣墨西哥牛肉漢堡」是吉比鮮釀餐廳的人氣必點，份量大到需先被切成四等分，七分熟的鮮嫩牛肉配上墨西哥辣椒，咀嚼時口鼻腔裡充滿辛辣感和碳烤的煙燻焦香味。套餐附的蒜味薯條也和漢堡非常速配，大蒜油和蒜粉的調味讓人忍不住一根接著一根。

image source: 吉比鮮釀餐廳

NO.9 附近漢堡 Nearby Burger

營業時間：11:00-14:00



近年在台灣掀起了隨停隨開的餐車旋風，Nearby Burger 附近漢堡就是近期竄紅的漢堡餐車之一！店家會提前在臉書專頁上公告出車時間，讓客人可以事先蹲點、不怕撲空。

Nearby Burger 附近漢堡主要販售的牛肉漢堡，有4種口味，全部都是現點現做，老闆先將起司煎到外圍焦脆，漢堡排飽水多汁不會過鹹，搭配清爽的小黃瓜和酥脆的麵包皮，一口咬下順滑的蛋液將肉香和焦香完美融合，一顆小小的漢堡卻擁有豐富的口感。



餐車老闆在窄小的餐車內忙進忙出，漢堡經常一出車就秒殺賣完，不過老顧客們還是願意為這顆美味，在室外耐心地等著老闆製作，「我對他們的漢堡真的很迷戀」、「杏仁茶也很推！很濃郁！」、「餐車外觀好可愛，想拍！」。

image source: 附近漢堡 Nearby Burger

CampusCafe 美式校園輕食餐廳

地址：台北市松山區光復北路11巷99號



營業時間：11:00-22:00

CAMPUS CAFE是一家平價美墨速食料理餐廳，以不收服務費、百元價格、球賽轉播等特色吸引年輕族群，溫馨舒服的座位讓客人可以體驗美式校園食堂的氛圍。



店內菜單選擇多樣，其中美式漢堡是人氣餐點之一！經過烘烤的麵包皮，外酥內軟，夾著厚實又充滿肉汁的牛肉和鹹香的培根，令人罪惡感十足。再配上香濃的花生醬和酸甜的鳳梨，中和整體油膩感，整顆漢堡分量感與飽足感都爆棚。

CAMPUS CAFE店內輕鬆舒適的環境更是年輕人的聚會好去處，「這麼優質的用餐環境，是我台北的聚餐愛店」、「CP值真的很高」、「我大學就很愛吃，很便宜」。

image source: Campus Cafe 校園美式輕食餐廳

NO.7 Big Al's Burger

地址：台北市松山區市民大道四段 179 號



電話：02-25772771

營業時間：18:00-2:00

Big Al's Burgers可說是台北美式漢堡界的超新星，由知名網美Veeda創立，網路討論度非常高。店內裝潢仿造在美國公路隨處可見的快餐餐廳，開放式廚房和特別設計的吧台座位，讓人彷彿置身在美國西岸，美國進口家具營造經典復刻美式復古感，橘色配上綠色的撞色色調，又為店內增添一些童趣感。

除了好看的裝潢，這家店的餐點也一點都不馬虎，菜單經過老闆和團隊們無數次嘗試和討論，層層把關後才設計出來。製作時，廚師先將麵包塗抹奶油再放到煎台上加熱，把濃濃麵包香氣逼出，同時打造Q彈口感，不管是搭配醃漬入味的雞腿排，還是經過手打的厚實漢堡排，抑或是不常見的手撕豬肉，每一款漢堡都看的出團隊精心研發的心血。

NO.6 Runnyegg Burger

地址：台北市士林區士東路91巷40弄2號1樓



電話：02-28712668

營業時間：11:00-14:30／17:30-21:00

Runnyegg Burger是一家位在天母巷弄的可愛小店，店面整體氛圍感是由奶黃色調營造，裝潢偏向韓系的美式復古風格，店內有黃色霓虹燈跟咖啡皮革座椅，店門口還有三張可愛的黃色椅子和小圓桌，讓女生們爭相朝聖打卡，拍照拍到無法自拔。



Runnyegg Burger的招牌菜色就是美式漢堡，夾著濕潤的嫩蛋和一片濃郁的起司脆餅，紮實多汁的漢堡排配上特製REB辣醬，讓整體香氣更上一個層次。餐點美味程度不在話下，打破大家對網美店華而不實的既定印象，極力稱讚「原來以為是一家騙騙照片的網美店，沒想到漢堡超級好吃」、「不僅店可愛，漢堡也很讚」。

image source: Runnyegg Burger

NO.5 Everywhere burger club 漢堡俱樂部

地址：台北市大安區光復南路420巷21號



電話：02-257046825

營業時間：11:30-15:00／17:00-22:00

Everywhere burger club是從漢堡餐車起家，一踏入店內就像誤入美國影集裡的美式餐廳一樣。座位設計成面對面的分隔包廂，充滿了摩登復古感，還能透過小小的出餐口窺見半開放式的廚房，店裡的紅白燈光更增添了美式影集裡的老派氛圍。老闆還在門上貼了可愛的「KEEP YOUR ROMANTIC.」標語，提醒顧客吃漢堡也可以是一件很浪漫的事。

從廚房傳來的陣陣肉香，讓坐在外面的食客都垂涎三尺，厚厚兩層的漢堡排被煎的焦香，再夾著牛番茄、洋蔥圈、切達起司片，咬下後所有的食材都融為一體，滿滿的肉汁和風味突出的特製煙燻番茄醬完美結合，一點也不膩口，「這是我心目中台北最好吃的漢堡」、「就算人很多，出餐速度卻不減，果然是排隊名店」，網友們紛紛稱讚道。

image source: Everywhere burger club 漢堡俱樂部

NO.4 Bravo Burger 發福廚房

地址：台北市中正區羅斯福路四段44號之一2樓



電話：02-236732

營業時間：11:00-22:00

已經開店多年的發福廚房，可說是讓花生醬漢堡在台灣爆紅的名店，即使開了好幾年，滋味依舊牢牢綁住許多回頭客的味蕾，更是台灣首家將花生醬和漢堡結合的店家。

漢堡中的花生醬不是典型的流體，而是擠成螺旋狀的奶油質地，一遇上漢堡排的高溫便慢慢融化，和肉汁融合成更誘人滑順的絕妙滋味，再搭配上碎培根的煙燻味和解膩的蔬菜，一口咬下又罪惡又滿足。

深耕在台灣多年的發福廚房沒有因為時間的影響，口味就變調，多年來依舊維持著高品質，老顧客說道「久久沒去吃都會很想念的味道」、「他們的花生醬漢堡真的是漢堡天花板」。

image source: Bravo Burger發福廚房

NO.3 Butcher by Lanpengyou 屠夫漢堡

地址：台北市信義區基隆路二段87號



電話：02-27320070

營業時間：11:00–14:3／17:30-22:00

這是一家隱身於通化商圈巷弄內的漢堡名店，只要是美式漢堡迷都一定會知道屠夫漢堡，更被不少台北人譽為「近乎完美的漢堡」。

店面整體是黑色工業風的裝潢，大門的手把是一把大菜刀，極簡的質感營造出時尚俐落的氛圍，用餐時間的客人總是絡繹不絕。

屠夫漢堡使用Choice等級的濕式熟成牛肉漢堡排，搭配特製的屠夫牛奶糖漿，飽滿又鮮甜的肉汁和香甜的牛奶糖結合出意想不到的風味，配料中的培根、蔬菜、堅果更增加了豐富的口感，「真的是全台最好吃漢堡」、「此生最愛的漢堡」、「整顆份量超足，吃起來很滿足」、「蛋液被擠出來的時候好爽」。

image source: Butcher by Lanpengyou

NO.2 Zackey 朝起

地址：台北市中山區南京東路三段89巷11-8號



電話：02-25080206

營業時間：8:00-16:00／7:00-15:00

Zackey 朝起是一家從外觀看就非常可愛的小店，黃白相間的帳篷和橘色的塑膠椅，使整體呈現出活潑繽紛的暖色調，使用的餐具還都印上了小眼睛，讓人看了心情就非常愉快。

朝起的漢堡並不是典型的美式漢堡，而是用甜甜圈替代麵包皮，烤得外酥內軟，夾上現煎牛肉排再淋上焦糖醬，甜甜鹹鹹的滋味不會太膩口，反而罪惡得讓人著迷。

除了餐點好吃，Zackey 朝起更是許多網美會特別來打卡拍照的朝聖熱點，「整家店都好好拍」、「套餐有薯條和沙拉，CP值很高」、「甜甜圈皮蓬蓬綿綿的，好好吃」。





image source: 網路溫度計

NO.1 Yeah Right Food Truck 美式漢堡餐車

電話： 0912589781

Yeah Right 餐車是一台不定點、不定時販售美式漢堡的餐車，只能等店家公告時間和地點，提早到場蹲點，晚到可能就只得跟著人潮大排長龍，據說每次現場都有超過百人排隊，慢一步可就買不到了。



Yeah Right 餐車的漢堡皮選用是由大量的奶油與雞蛋製作而成布里歐麵包，外皮香酥、內裡蓬鬆軟綿，肉排先被用力拍打，再煎至鮮嫩出汁，塗上特調的BBQ醬和濃郁的切達起司醬，一口咬下有充滿奶味的麵包香和滿滿的肉香，讓人非常過癮。

每天都殷殷期盼Yeah Right 餐車能開到自家門口的饕客，就算再辛苦也一定要買到一顆，「每次只要晚一步到場，就要等兩三個小時了」、「食材用的都是真材實料」、「下班時間都會爆一波排隊潮」、「最好吃的神祕漢堡」。





image source: Yeah Right Food Truck

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月09日至2023年11月08日，共1年。

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