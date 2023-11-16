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東京新吃法！BELLINI PASTA PASTA熱熔起司漢堡排報到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
BELLINI PASTA PASTA 聯手 MOLINO，期間限定推出三款口味熱熔起司漢堡排，分別為厚切培根番茄漢堡排（左起）、明太子洋芋泥漢堡排、鮮酪梨帕達諾漢堡排。圖／三澧餐飲集團提供
BELLINI PASTA PASTA 聯手 MOLINO，期間限定推出三款口味熱熔起司漢堡排，分別為厚切培根番茄漢堡排（左起）、明太子洋芋泥漢堡排、鮮酪梨帕達諾漢堡排。圖／三澧餐飲集團提供

三澧餐飲集團推出東京時下漢堡排新吃法，由日本三澧集團料理顧問伊藤先生特別前來台灣，為喜愛漢堡排的消費者打造東京新食感。BELLINI PASTA PASTA將聯手 MOLINO於11月20日至2024年1月14日期間，推出三款口味熱熔起司漢堡排——「明太子洋芋泥漢堡排」、「鮮酪梨帕達諾漢堡排」與「厚切培根番茄漢堡排」，搭配東京風味的起司醬，溫暖一整個冬季。

東京風味起司醬混和3款起司及北海道鮮奶油、牛乳調配而成，口感滑順輕盈帶著濃郁的牛乳香，是漢堡排的靈魂醬汁。漢堡肉特別選用美國100%純牛肉以肥瘦比例調配至最佳的口感，搭配碎洋蔥和簡單的鹽、胡椒調味，透過主廚的巧手拍打，漢堡排呈現純手打的肉感與黏性，再以高溫油煎1分鐘鎖住肉汁後直接放入烤箱高溫烘烤15分鐘。

漢堡肉出爐後，先將洋蔥舖墊於高溫加熱的鑄鐵鍋上，再置上剛出爐的牛肉漢堡排，肉汁飽滿的漢堡排在高溫的鑄鐵鍋中，於上桌時在桌邊淋上熱熔起司醬，冒著熱氣騰騰的奶香撲鼻，在寒冷的冬季中特別療癒。

「明太子洋芋泥漢堡排」嚴選日本福岡明太子每份漢堡排約有20g厚重，炙燒後增添明太子濃郁的香氣，搭配明太子洋芋泥與多汁牛肉漢堡排及起司醬，口中充滿著濃郁明太子的滋味，風味層次明顯特別適合喜愛明太子的朋友品嚐，是款大人風味的漢堡排。

伊藤先生為喜愛自然健康的美食者帶來「鮮酪梨帕達諾漢堡排」，號稱超級食物的酪梨不僅有豐富的礦物質，還有多種維生素A、C、E、B6、維生素B12，熟成新鮮酪梨口感有如奶油般絲滑，香氣清新自然，搭配牛肉漢堡排溫柔的口感著實滿分。

「厚切培根番茄漢堡排」使用台灣豬肉的厚切培根口感厚實，搭配牛番茄熬煮的番茄醬汁與起司醬微酸甜的滋味在口中化開，是小朋友與大人最開心的滋味。

每份漢堡排皆附上2片義式麵包及1份MOLINO手工彩色貝殼麵，搭配起司醬呈現雙重口感。饕客們可以先單吃漢堡排搭配起司醬，品嚐多汁牛肉與起司醬香濃的滋味；也可以將漢堡排跟美味主配料（明太子洋芋泥、新鮮酪梨、厚切培根番茄）一同食用，體驗口感豐富的滋味；還可以將義式麵包沾附起司醬或拌入貝殼麵，品嚐口中充滿清新乳香在味蕾中縈繞的美味。

鮮酪梨帕達諾漢堡排，售價580元+10%。圖／三澧餐飲集團提供
鮮酪梨帕達諾漢堡排，售價580元+10%。圖／三澧餐飲集團提供
明太子洋芋泥漢堡排，售價650元+10%。圖／三澧餐飲集團提供
明太子洋芋泥漢堡排，售價650元+10%。圖／三澧餐飲集團提供
厚切培根番茄漢堡排，售價550元+10%。圖／三澧餐飲集團提供
厚切培根番茄漢堡排，售價550元+10%。圖／三澧餐飲集團提供

漢堡 起司 酪梨

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