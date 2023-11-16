限額50名！月付2325元起飛石垣島看棒球與樂天女孩零距離互動

瞄準台日棒球迷及親子家庭族群商機，旅遊電商易飛網攜手中華航空推出獨家4天3夜包機主題套裝遊程，不僅能搶先體驗睽違3年復航石垣島航班、加贈明年2月開打的2場亞洲門戶交流賽門票，還能與樂天桃猿球員共進晚餐及和樂天女孩零距離互動，指定信用卡分12期月付僅2325元起，限額50名，明天上午10點於易飛網官網開賣。

易飛網表示，採取季節性及短期包機策略能提供國人平價且多元旅遊體驗，基於去年推廣2023亞洲門戶交流賽遊程成功經驗，此次擴大聯手近期復飛石垣島的中華航空，並延續與樂天桃猿推廣運動觀光，打造「亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」第二彈，邀請球迷參與響應。

易飛網指出，「2024亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」將於明年2月16日出發、2月19日返程，搭乘中華航空班機，含機場來回接送，入住石垣島精選飯店3晚，報名即贈送2024亞洲門戶交流賽2月17日及18日球賽門票，並安排樂天桃猿應援隊熱區保留席，可獲得樂天女孩限定明信片、樂天桃猿限定款毛巾、行李套及開瓶器等好禮。

易飛網也說，活動加碼安排第一晚的賽前「應猿團晚宴」，球迷除可參加樂天桃猿球員簽名會，一同享用日式晚餐，還能與同行的樂天女孩筠熹、陳伊、禹菡、芷軒、凱伊及小紫近距離互動，每人27900元起，使用中信銀行信用卡可享最高12期分期零利率。