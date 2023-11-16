快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

限額50名！月付2325元起飛石垣島看棒球與樂天女孩零距離互動

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
易飛網首度攜手中華航空推出「亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」第二彈。圖／易飛網提供
易飛網首度攜手中華航空推出「亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」第二彈。圖／易飛網提供

瞄準台日棒球迷及親子家庭族群商機，旅遊電商易飛網攜手中華航空推出獨家4天3夜包機主題套裝遊程，不僅能搶先體驗睽違3年復航石垣島航班、加贈明年2月開打的2場亞洲門戶交流賽門票，還能與樂天桃猿球員共進晚餐及和樂天女孩零距離互動，指定信用卡分12期月付僅2325元起，限額50名，明天上午10點於易飛網官網開賣。

易飛網表示，採取季節性及短期包機策略能提供國人平價且多元旅遊體驗，基於去年推廣2023亞洲門戶交流賽遊程成功經驗，此次擴大聯手近期復飛石垣島的中華航空，並延續與樂天桃猿推廣運動觀光，打造「亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」第二彈，邀請球迷參與響應。

易飛網指出，「2024亞洲門戶交流賽主題套裝遊程」將於明年2月16日出發、2月19日返程，搭乘中華航空班機，含機場來回接送，入住石垣島精選飯店3晚，報名即贈送2024亞洲門戶交流賽2月17日及18日球賽門票，並安排樂天桃猿應援隊熱區保留席，可獲得樂天女孩限定明信片、樂天桃猿限定款毛巾、行李套及開瓶器等好禮。

易飛網也說，活動加碼安排第一晚的賽前「應猿團晚宴」，球迷除可參加樂天桃猿球員簽名會，一同享用日式晚餐，還能與同行的樂天女孩筠熹、陳伊、禹菡、芷軒、凱伊及小紫近距離互動，每人27900元起，使用中信銀行信用卡可享最高12期分期零利率。

易飛網說明，除包含運動元素的主題套裝遊程外，此次也推出全新「漫遊石垣島4日」深度旅遊，行程囊括石垣島在地景點，包含米其林三星景點川平灣，旅客將搭乘玻璃船出海窺探海底世界，並造訪八重山民俗村，、體驗水牛車渡海等。

易飛網聯手中華航空推出石垣島包機直飛航班。圖／易飛網提供
易飛網聯手中華航空推出石垣島包機直飛航班。圖／易飛網提供

易飛網 華航 運動

延伸閱讀

棒球／「唯一大聯盟百安的台灣打者」韓媒關注張育成可能旅日

信用卡簽帳金額飆 連六月刷破3,000億

棒球／半數日本高中球員不認識他！鈴木一朗感嘆時代變了

中職／發表生涯第10次感謝詞 壯壯：我不會被棒球毒瘤打敗

相關新聞

再陪你多走一段！《勸世三姊妹》原聲帶專輯集資好評延長兩周

日前受邀登上第58屆金鐘獎擔任演出嘉賓、口碑持續爆棚引起廣大迴響的臺味音樂劇《勸世三姊妹》，原聲帶集資計畫原定於11月15日告一段落，但在眾多粉絲熱切期盼及各界強力呼喚下，製作團隊決定將計畫延長兩周至11月29日，喜歡《勸世三姊妹》的朋友們可別錯過將這款完整收錄劇中曲目且富含絕美設計的專輯帶回家收藏的機會！

限額50名！月付2325元起飛石垣島看棒球與樂天女孩零距離互動

瞄準台日棒球迷及親子家庭族群商機，旅遊電商易飛網攜手中華航空推出獨家4天3夜包機主題套裝遊程，不僅能搶先體驗睽違3年復航...

蔡淑臻現身JAMEI CHEN高訂秀 大讚純淨率性柔中帶堅毅

隨著疫情已然遠去，台灣資深設計師品牌也相繼回歸，展現出豐沛、強韌的創意與生命力。早從35年前於當時「時尚聖地」中興百貨創...

修車技師變LA ONE型男主廚：成功必須自已爭取機會

高雄市LA ONE Pizza 餐廳，近期推出多道義法料理新菜受熱烈歡迎，背後都是38歲主廚潘群欣的創意，但多數人不知道這名型男主廚原是修車高手，25歲才轉跑道學廚藝，為向名師學習，被拒絕5次仍不放棄。他直言，「成功除了努力，更要為自已爭取機會！」

哈根達斯「開心果、栗子塔」新冰登場！冰淇淋火鍋上桌

哈根達斯（Häagen-Dazs）在2023年尾聲，以「堅果樂園」為主題，推出全新口味的開心果冰淇淋、栗子塔冰淇淋，另外...

Emma Corrin拍Miu Miu節日廣告 懶曬「躺平」風新時尚

每到11、12月，分享、節慶的氣氛總是特別鮮明。Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。