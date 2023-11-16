蔡淑臻現身JAMEI CHEN高訂秀 大讚純淨率性柔中帶堅毅

隨著疫情已然遠去，台灣資深設計師品牌也相繼回歸，展現出豐沛、強韌的創意與生命力。早從35年前於當時「時尚聖地」中興百貨創業的設計師品牌JAMEI CHEN，今日於天母「另空間」中以Enchanted Garden為題、一次發表15套精緻的高級訂製禮服；全系列從神話、絕景、日常一瞬中得到靈感，並結合精湛刺繡工藝與手工，營造出不隨時代更迭、恆常優雅的空靈雋永。

本次高級訂製禮服主題包含了Shadow樹影、Fog晨霧、Alençon阿朗松、 Euploea紫斑蝶、Starry Night星夜、Feather羽、Bette Davis貝蒂戴維斯、 Lady Ella艾拉夫人、Freyja芙蕾亞...等15套主題，並選用淡金、白與星河銀為主色調，每一套都為獨一無二One & Only、並採用全手工製作；立體異材質的花卉、珠片、晶鑽、羽毛被巧手（思）融合，加以手工刺繡、多層次的法國頂級蕾絲、與兼具支撐性和垂墜度的緞材絲料，因而讓禮服呈現出視覺的份量與實際穿戴時的輕盈優雅。

設計師陳季敏表示，從製作小禮服開始踏入服裝設計的三十多年，今日發表的高級訂製禮服也像是她的（風格）DNA（巡禮），其中開場第一套如風般搖曳的「Shadow樹影」是較為當代風格的，而壓軸結尾、從北歐女神得到啟發的「Freyja芙蕾亞」則是古典與當代的交融、撞擊，至於哪一套她最為鍾意？陳季敏則感性回應：「每一套都有不同的愛在裡面。」

身為看秀嘉賓、演出 《犀利人妻》與 《村里來了個暴走女外科》的蔡淑臻今日則對走秀中一套白色蕾絲禮服讚譽有加，「蕾絲好不好、一眼很明顯看得出來，不好的蕾絲沒辦法有那個墜度；我喜歡老師用白色禮服搭黑色靴子，有一種很純淨又率性，不是嬌柔、一碰就碎的女性，而是柔中帶堅毅的感覺。」同時蔡淑臻也推薦了身上的黑色削肩連身百褶長裙，因為穿上身後不會有被拘束的感覺，「這很重要，女性的美一部分來自於自信的態度，如果穿得很緊繃，會相對在生理、心理上受到限制...自在很重要，所以我喜歡『她』活動自如的感覺。」

今日全數發表中，第三套的「Alençon阿朗松」選用緣起於法國諾曼第阿朗松地區的阿朗松蕾絲，禮服兩側不規則的短袖、蕾絲表面細緻的花卉圖案，搭配上過腰長項鍊後，顯現出法式的空靈飄逸；第五套的「Euploea紫斑蝶」則模擬紫斑蝶舞動翅膀時的光澤感，透過絨布質感的淡紫、豔紫或亮藍的漸變，神秘魔幻，同時也頗有宮廷氣息。第七套的「Windflower風之花」則選擇以低彩度的灰色呈現低調內斂，亮點則藏在不規則領口的亮片與珠繡，以及背面腰際垂墜的繫帶，帶來令人驚豔的性感盛放，似暗香流動。