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蔡淑臻現身JAMEI CHEN高訂秀 大讚純淨率性柔中帶堅毅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第11套的「Natalie娜塔莉」以女星娜塔莉波曼的電影《黑天鵝》為靈感，企圖展現芭蕾女伶外顯的華麗、更有內心的強大。記者吳致碩／攝影
第11套的「Natalie娜塔莉」以女星娜塔莉波曼的電影《黑天鵝》為靈感，企圖展現芭蕾女伶外顯的華麗、更有內心的強大。記者吳致碩／攝影

隨著疫情已然遠去，台灣資深設計師品牌也相繼回歸，展現出豐沛、強韌的創意與生命力。早從35年前於當時「時尚聖地」中興百貨創業的設計師品牌JAMEI CHEN，今日於天母「另空間」中以Enchanted Garden為題、一次發表15套精緻的高級訂製禮服；全系列從神話、絕景、日常一瞬中得到靈感，並結合精湛刺繡工藝與手工，營造出不隨時代更迭、恆常優雅的空靈雋永。

本次高級訂製禮服主題包含了Shadow樹影、Fog晨霧、Alençon阿朗松、 Euploea紫斑蝶、Starry Night星夜、Feather羽、Bette Davis貝蒂戴維斯、 Lady Ella艾拉夫人、Freyja芙蕾亞...等15套主題，並選用淡金、白與星河銀為主色調，每一套都為獨一無二One & Only、並採用全手工製作；立體異材質的花卉、珠片、晶鑽、羽毛被巧手（思）融合，加以手工刺繡、多層次的法國頂級蕾絲、與兼具支撐性和垂墜度的緞材絲料，因而讓禮服呈現出視覺的份量與實際穿戴時的輕盈優雅。

設計師陳季敏表示，從製作小禮服開始踏入服裝設計的三十多年，今日發表的高級訂製禮服也像是她的（風格）DNA（巡禮），其中開場第一套如風般搖曳的「Shadow樹影」是較為當代風格的，而壓軸結尾、從北歐女神得到啟發的「Freyja芙蕾亞」則是古典與當代的交融、撞擊，至於哪一套她最為鍾意？陳季敏則感性回應：「每一套都有不同的愛在裡面。」

身為看秀嘉賓、演出 《犀利人妻》與 《村里來了個暴走女外科》的蔡淑臻今日則對走秀中一套白色蕾絲禮服讚譽有加，「蕾絲好不好、一眼很明顯看得出來，不好的蕾絲沒辦法有那個墜度；我喜歡老師用白色禮服搭黑色靴子，有一種很純淨又率性，不是嬌柔、一碰就碎的女性，而是柔中帶堅毅的感覺。」同時蔡淑臻也推薦了身上的黑色削肩連身百褶長裙，因為穿上身後不會有被拘束的感覺，「這很重要，女性的美一部分來自於自信的態度，如果穿得很緊繃，會相對在生理、心理上受到限制...自在很重要，所以我喜歡『她』活動自如的感覺。」

今日全數發表中，第三套的「Alençon阿朗松」選用緣起於法國諾曼第阿朗松地區的阿朗松蕾絲，禮服兩側不規則的短袖、蕾絲表面細緻的花卉圖案，搭配上過腰長項鍊後，顯現出法式的空靈飄逸；第五套的「Euploea紫斑蝶」則模擬紫斑蝶舞動翅膀時的光澤感，透過絨布質感的淡紫、豔紫或亮藍的漸變，神秘魔幻，同時也頗有宮廷氣息。第七套的「Windflower風之花」則選擇以低彩度的灰色呈現低調內斂，亮點則藏在不規則領口的亮片與珠繡，以及背面腰際垂墜的繫帶，帶來令人驚豔的性感盛放，似暗香流動。

第十三套的「Zardozi扎多茲」則運用了緣起印度、結合金或銀包線和裝飾的傳統技藝，並在表面鑲飾以珍珠、寶石，也讓模特兒宛如化身印度貴族，自帶異國情調的浪漫（但強大）氣場。壓軸高潮的「Freyja芙蕾亞」則自北歐神話中代表愛神、戰神、魔法之神的女神得名，大量映射出金銀白黑四色的花朵被以手工鑲嵌於面料，禮服上半身再於白色深V外、覆以極細幼的手工黑色蕾絲，在行走之際如女神再臨，也將愛、自信與魔法三合為一、行遍大地。

設計師陳季敏從初踏入時尚設計便醉心於小禮服，今日並以Enchanted Garden為題，帶來合計15套高訂禮服。記者吳致碩／攝影
設計師陳季敏從初踏入時尚設計便醉心於小禮服，今日並以Enchanted Garden為題，帶來合計15套高訂禮服。記者吳致碩／攝影
蔡淑臻在看秀後，與設計師陳季敏一同合影留念。記者吳致碩／攝影
蔡淑臻在看秀後，與設計師陳季敏一同合影留念。記者吳致碩／攝影
蔡淑臻表示，最喜歡設計師陳季敏服裝中的純淨又率性，以及柔中帶堅毅的感覺。記者吳致碩／攝影
蔡淑臻表示，最喜歡設計師陳季敏服裝中的純淨又率性，以及柔中帶堅毅的感覺。記者吳致碩／攝影
「Bette Davis貝蒂戴維斯」宛如帶人重回1920年代的懷舊、華麗。圖／JAMEI CHEN提供
「Bette Davis貝蒂戴維斯」宛如帶人重回1920年代的懷舊、華麗。圖／JAMEI CHEN提供
「Artemis阿提米絲」是希臘神話中的月之女神，而該套禮服除了如女神般的簡約、知性，上身的薄紗在側面時也反射出細微光澤感，一如月亮的陰翳之美，幽微脫俗。記者吳致碩／攝影
「Artemis阿提米絲」是希臘神話中的月之女神，而該套禮服除了如女神般的簡約、知性，上身的薄紗在側面時也反射出細微光澤感，一如月亮的陰翳之美，幽微脫俗。記者吳致碩／攝影
「Suvannamaccha素攀瑪差」主題以印度神話中的供奉之物為靈感，也象徵至高無上的神聖純粹。記者吳致碩／攝影
「Suvannamaccha素攀瑪差」主題以印度神話中的供奉之物為靈感，也象徵至高無上的神聖純粹。記者吳致碩／攝影
設計師陳季敏從初踏入時尚設計便醉心於小禮服，今日並以Enchanted Garden為題，帶來合計15套高訂禮服。圖／JAMEI CHEN提供
設計師陳季敏從初踏入時尚設計便醉心於小禮服，今日並以Enchanted Garden為題，帶來合計15套高訂禮服。圖／JAMEI CHEN提供
第六套的「Petrus柏圖斯」，以名貴的波爾多紅酒為靈感，透過水鑽鑲飾、禮服表面的微妙光澤變幻，頗有禮服與品酒間的哲學性辯證。圖／JAMEI CHEN提供
第六套的「Petrus柏圖斯」，以名貴的波爾多紅酒為靈感，透過水鑽鑲飾、禮服表面的微妙光澤變幻，頗有禮服與品酒間的哲學性辯證。圖／JAMEI CHEN提供
第十三套的「Zardozi扎多茲」運用上印度的奢華刺繡技藝，讓模特兒宛如化身公主、輕奢氣場全開。記者吳致碩／攝影
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設計師 紫斑蝶 印度

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