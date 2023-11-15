快訊

誇張！出租4輛特斯拉賺外快 新北兩消防員「竊公家資源充電」遭送辦

不斷更新／2024全國不分區立委34席決戰點 各黨被提名人背景一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Emma Corrin拍Miu Miu節日廣告 懶曬「躺平」風新時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一系列多張的2023假日形象廣告中，Emma Corrin大秀「躺平」時尚，哪裡也不去、一張照片也不拍，或就是假日、放空最好的選擇。圖／Miu Miu提供
一系列多張的2023假日形象廣告中，Emma Corrin大秀「躺平」時尚，哪裡也不去、一張照片也不拍，或就是假日、放空最好的選擇。圖／Miu Miu提供

每到11、12月，分享、節慶的氣氛總是特別鮮明。Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma Corrin親身入鏡；有別於節慶的喧囂熱鬧，透過靜謐、放鬆的情境，展現屬於假日的慵懶與休憩。

一系列多張的2023假日形象廣告中，只見Emma Corrin時而趴在地毯上沈思，時而坐在地方、手持包款，同時旁邊更散落著拍立得相機；另一組照片中Emma Corrin則躺在地上，戴著墨鏡、手持紅色馬鞍包，似乎神遊遠方，最後一張的情境中，搭配上散落一地的糖果、耳機、太陽眼鏡，望向遠方的Emma Corrin則若有所思：或許哪裡也不去、一張照片也不拍、連甜點與外界資訊都捨棄，或就是假日、放空最好的選擇。

2023的Miu Miu假日推薦單品中，包含多款Wander matelassé納帕皮革小巧半月形包款，共有黑白兩款，可手提、或掛於手腕之間；另一款納帕皮革小巧包款，則運用了Miu Miu經典的皮革工藝，以黑色皮革搭配金色拉鍊、五金零件，輕奢、實搭；同系列再推薦了包含皮革鑰匙扣、搪瓷金屬髮夾、漆皮頭帶、綢緞芭蕾舞平底鞋與皮革腰帶等單品，價位約在19,500元至41,500元不等，已可親洽全台Miu Miu專賣店洽詢。

Matelassé納帕皮革小巧包款，41,500元。圖／Miu Miu提供
Matelassé納帕皮革小巧包款，41,500元。圖／Miu Miu提供
綢緞及水晶吊踭高踭鞋，52,000元。圖／Miu Miu提供
綢緞及水晶吊踭高踭鞋，52,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma Corrin親身入鏡，展現屬於假日的慵懶休憩。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma Corrin親身入鏡，展現屬於假日的慵懶休憩。圖／Miu Miu提供

廣告

延伸閱讀

這合理嗎？泫雅「無害系妝容」配超兇雙峰反差太大　下秒全裸捧胸「雪乳包不住」辣噴鼻血

「超兇上圍」根本封不住！泫雅穿洞洞衣熱舞渾圓雪乳瞬間彈出　全新造型變身「韓版瑪丹娜」

只穿內褲尺度太大！水原希子慘白藝妓妝化身性感女僕　「胸前點點」薄紗上衣根本遮不住

胸部下緣掉出小背心？「最美小三」膚色南半球包不住　只是出門喝咖啡也要辣

相關新聞

星巴克1日限定「2杯6折」！買大杯就行 星冰樂全入列

星迷小確幸！星巴克「買一送一」11月15日剛落幕，星巴克便宣布將於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動...

Emma Corrin拍Miu Miu節日廣告 懶曬「躺平」風新時尚

每到11、12月，分享、節慶的氣氛總是特別鮮明。Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma...

點餐送唐揚炸雞！吉豚屋「炸雞桶省334、雞排丼59折」

來自日本的連鎖豬排飯「吉豚屋」，為感謝粉絲支持，即日起至11月20日期間，限時推出「免費吃炸雞」的活動，只要購買主餐並出...

大江購物中心打造白色系夢幻雪之城 營造耶誕歡愉氣息

百貨商場已陸續換上耶誕裝置，點亮節慶氛圍。桃園大江購物中心迎接耶誕佳節，打造一座以白色為主視覺的夢幻雪之城，讓商場提前感...

只有2天！Sinasera 24Ｘ新加坡Iru Den四手聯彈12月登場

台東長濱Sinasera 24法式餐廳，創立之初即以「在地食材」、「順應節氣」，在料理中彰顯「不時不食」的精神，並挖掘在...

頭部追蹤藍牙耳機再加1 Jabra Elite 10可可棕新色跟上秋冬大勢

Jabra近日發表最新款旗艦藍牙耳機Elite 10及Elite 8 Active，首次搭載杜比音效，提升主動降噪功能表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。