Emma Corrin拍Miu Miu節日廣告 懶曬「躺平」風新時尚

每到11、12月，分享、節慶的氣氛總是特別鮮明。Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma Corrin親身入鏡；有別於節慶的喧囂熱鬧，透過靜謐、放鬆的情境，展現屬於假日的慵懶與休憩。

一系列多張的2023假日形象廣告中，只見Emma Corrin時而趴在地毯上沈思，時而坐在地方、手持包款，同時旁邊更散落著拍立得相機；另一組照片中Emma Corrin則躺在地上，戴著墨鏡、手持紅色馬鞍包，似乎神遊遠方，最後一張的情境中，搭配上散落一地的糖果、耳機、太陽眼鏡，望向遠方的Emma Corrin則若有所思：或許哪裡也不去、一張照片也不拍、連甜點與外界資訊都捨棄，或就是假日、放空最好的選擇。