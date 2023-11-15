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Emma Corrin拍Miu Miu節日廣告 懶曬「躺平」風新時尚
每到11、12月，分享、節慶的氣氛總是特別鮮明。Miu Miu推出2023節日系列形象廣告與推薦單品，並邀請演員Emma Corrin親身入鏡；有別於節慶的喧囂熱鬧，透過靜謐、放鬆的情境，展現屬於假日的慵懶與休憩。
一系列多張的2023假日形象廣告中，只見Emma Corrin時而趴在地毯上沈思，時而坐在地方、手持包款，同時旁邊更散落著拍立得相機；另一組照片中Emma Corrin則躺在地上，戴著墨鏡、手持紅色馬鞍包，似乎神遊遠方，最後一張的情境中，搭配上散落一地的糖果、耳機、太陽眼鏡，望向遠方的Emma Corrin則若有所思：或許哪裡也不去、一張照片也不拍、連甜點與外界資訊都捨棄，或就是假日、放空最好的選擇。
2023的Miu Miu假日推薦單品中，包含多款Wander matelassé納帕皮革小巧半月形包款，共有黑白兩款，可手提、或掛於手腕之間；另一款納帕皮革小巧包款，則運用了Miu Miu經典的皮革工藝，以黑色皮革搭配金色拉鍊、五金零件，輕奢、實搭；同系列再推薦了包含皮革鑰匙扣、搪瓷金屬髮夾、漆皮頭帶、綢緞芭蕾舞平底鞋與皮革腰帶等單品，價位約在19,500元至41,500元不等，已可親洽全台Miu Miu專賣店洽詢。
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