唐綺陽選色、全台首款「2024龍年版」水晶生肖金高上市

延續兔年水晶生肖酒推出後的熱烈迴響，黑松公司攜手金門酒廠再推「晶彩盛年金門高粱酒——2024龍年版」水晶生肖系列酒，即日起於全台各通路陸續限量上市，每瓶建議售價5,600元，全台限量16,000瓶。限量新酒款瓶身以知名占星專家唐綺陽挑選的2024年吉祥色「豐收金」為基調，燦金的光澤象徵龍年春天甦醒的豐饒收穫，是龍年必收的強運酒款。

古諺說「二月二，龍抬頭」，指的正是春季萬物即將復甦的景象，「晶彩盛年金門高粱酒——2024龍年版」水晶生肖系列酒以生動的「龍抬頭」鑲嵌30mm Swarovski元素水晶，展現出龍年豐收意涵，不僅是生肖屬龍的長輩最佳禮品，更是龍寶寶的必備出生紀念酒，傳達了祈願成為「人中龍鳳」的好寓意。