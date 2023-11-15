唐綺陽選色、全台首款「2024龍年版」水晶生肖金高上市
延續兔年水晶生肖酒推出後的熱烈迴響，黑松公司攜手金門酒廠再推「晶彩盛年金門高粱酒——2024龍年版」水晶生肖系列酒，即日起於全台各通路陸續限量上市，每瓶建議售價5,600元，全台限量16,000瓶。限量新酒款瓶身以知名占星專家唐綺陽挑選的2024年吉祥色「豐收金」為基調，燦金的光澤象徵龍年春天甦醒的豐饒收穫，是龍年必收的強運酒款。
古諺說「二月二，龍抬頭」，指的正是春季萬物即將復甦的景象，「晶彩盛年金門高粱酒——2024龍年版」水晶生肖系列酒以生動的「龍抬頭」鑲嵌30mm Swarovski元素水晶，展現出龍年豐收意涵，不僅是生肖屬龍的長輩最佳禮品，更是龍寶寶的必備出生紀念酒，傳達了祈願成為「人中龍鳳」的好寓意。
龍年水晶生肖酒鑲嵌閃耀水晶，玻璃瓶典雅高貴，搭配量身訂做的特調酒體，溫潤感交織著豐富層次，開瓶瞬間即可感受酒香綿延，穿透力如祥龍飛昇般；入喉之後，豐富的香氣化為盤龍，纏繞著舌頭味蕾，如龍盤繞一般的長而悠遠，醬香、陳香、窖香與果香環環相扣，在口腔中不停打轉；最終，口中留下扎實的熟糧香與梅麴味，彷若潛龍般凝練，更為前段的繽紛風味完美收尾。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團。
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