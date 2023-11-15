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星巴克1日限定「2杯6折」！買大杯就行 星冰樂全入列

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星迷小確幸星巴克「買一送一」11月15日剛落幕，星巴克便宣布將於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動。活動當日於門市購買兩杯「大杯」（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠；單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

這次的單日優惠活動，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但現做飲品所有品項都囊括，不僅包括星冰樂全系列、茶類、咖啡飲品等都列入優惠範圍。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

11月17日於門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。圖／摘自星巴克官網
11月17日於門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。圖／摘自星巴克官網

咖啡 星巴克 小確幸

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