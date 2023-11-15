聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克1日限定「2杯6折」！買大杯就行 星冰樂全入列
星迷小確幸！星巴克「買一送一」11月15日剛落幕，星巴克便宣布將於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動。活動當日於門市購買兩杯「大杯」（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠；單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。
這次的單日優惠活動，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但現做飲品所有品項都囊括，不僅包括星冰樂全系列、茶類、咖啡飲品等都列入優惠範圍。
本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言