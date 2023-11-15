星巴克1日限定「2杯6折」！買大杯就行 星冰樂全入列

星迷小確幸！星巴克「買一送一」11月15日剛落幕，星巴克便宣布將於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動。活動當日於門市購買兩杯「大杯」（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠；單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

這次的單日優惠活動，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但現做飲品所有品項都囊括，不僅包括星冰樂全系列、茶類、咖啡飲品等都列入優惠範圍。