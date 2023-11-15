只有2天！Sinasera 24Ｘ新加坡Iru Den四手聯彈12月登場

台東長濱Sinasera 24法式餐廳，創立之初即以「在地食材」、「順應節氣」，在料理中彰顯「不時不食」的精神，並挖掘在地小農生產者與優秀食材，讓料理具現風土滋味。隨著役後解封，Sinasera 24的國際交流計畫也隨之啟動，主廚楊柏偉（Nick）將聯手來自亞洲與法國等地的多家餐廳，舉辦一系列食材文化主題餐會；首場迎來新加坡 Iru Den主廚Javier，將於12月22、23日兩天，聚焦食材與飲食文化，舉行別開生面的四手聯彈。

超越地理界線、擁抱全球視野的 Iru Den，結合義式手法與日料風味，主廚Javier雖受到日本料理應運節氣的影響，卻與大部分新加坡餐廳採用大量日本食材不同，更重視臺灣食材的運用。從國際視野看臺灣食材，會有怎樣的風景？本土食材在國際料理人的創意與專業手法中，將變幻出更意想不到的迷人滋味。

Sinasera 24主廚楊柏偉一向堅持深入挖掘在地食材，親身探訪產地、在料理中彰顯出食材本味。此次以食材文化交流為主題的系列餐會，以「食材」作為焦點，引出背後的飲食源流，一方面得以向國際介紹臺灣食材與料理文化，另一方面也能吸納來自國際的養分，讓料理人與賓客都能在餐桌上遨遊。

這一系列餐會的步履將遍及新加坡、日本、越南、泰國與法國，與來自東北亞、東南亞與歐洲的食材及飲食文化相互激盪，讓「吃」不僅僅是滿足口腹之慾，更是透過五感可嗅、可觸、可嚐的文化交流。