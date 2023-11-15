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7-ELEVEN打造限定全新口味「統一布丁霜淇淋」！販售門市查詢看這裡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」，即日起陸續於限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」，即日起陸續於限定門市開賣。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」的消息，昨晚（11月14日）就已在社群掀起熱烈討論，即日起陸續於限定門市開賣，7-ELEVEN將人氣經典甜點「統一布丁」化身霜淇淋，使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感更帶有獨特焦糖香氣。

7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」限定上市期間，更搭配獨家的聯名紙杯及紙套，特別使用統一布丁經典紅、黃、白配色，並加上可愛的布丁人設計，整體形象既淘氣又可愛，吸睛度爆表，絕對是拍照打卡熱門話題。今天社群上也有大批網友搶先嘗鮮分享「統一布丁霜淇淋」美照，直呼「超級好吃！根本就是統一布丁本人」、「很可以的口味」。

7-ELEVEN「統一布丁霜淇淋」售價49元，即日起，不限平假日、購買任一支霜淇淋限時再贈OPEN POINT 10點；周五、六、日只要持icash Pay、icash 2.0支付，再享購買霜淇淋第2杯半價（同時可享贈點優惠）。

因為7-ELEVEN霜淇淋是限店販售，為了方便查詢，7-ELEVEN特別提供了電子地圖，只要在網頁左邊選擇「霜淇淋」，再於電子地圖上選擇縣市鄉鎮、行政區或路名即可查詢販售門市，思樂冰也一樣可查詢；也可利用OPEN POINT App的門市查詢功能。

●霜淇淋販售門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx

7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」，不僅完美還原統一布丁的香醇與滑順，更搭配獨家的聯名紙杯及紙套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與統一布丁攜手打造限定霜淇淋全新口味「統一布丁霜淇淋」，不僅完美還原統一布丁的香醇與滑順，更搭配獨家的聯名紙杯及紙套。圖／7-ELEVEN提供

霜淇淋 統一布丁 社群

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