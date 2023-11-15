打造冠軍陣容的戶外潮流派對！「500趴2023」續創高峰，邀請大家「翻轉日常．質感共創

今年邁入第四屆、台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」，是青年媒體《500輯》定期在歲末年終給所有品味人士一份充滿心意的禮物。活動自2020年吹響號角，舉辦三年以來共累積超過25萬人次入場參與、每屆線上瀏覽次數均破百萬，成為城中熱事的同時也樹立獨特風格和無可取代性。

「500趴2023」延續創立至今的關鍵基因「世代混搭．質感重擊」，而如今我們更在意環境永續、也加倍重視生活的質感，關注於個人內心的成長與富足，最大的心得則是「原來能用另一種角度看生活」，每個習慣的日常都有機會邁向不凡。因此在活動現場邀請大家「翻轉日常．質感共創」，攜手不同領域的合作單位，透過綿密企畫力呈現豐富、美好的三天活動日。

500趴2023卡司搶先看：三天壓軸歌手分別為12／1告五人（左起順時針）、12／2八三夭、12／3韋禮安。圖／各公司提供

本屆演出卡司包含甫發行電影《惡女》主題曲〈惡行〉的金曲歌后艾怡良、剛結束兩場叫好叫座小巨蛋表演的國民歌王韋禮安。寫下樂壇紀錄，出道短短6年旋風即席捲全球的現象級樂團告五人；今年第三度征戰高雄巨蛋、座無虛席的搖滾樂團八三夭。每每現身都會引起轟動的金曲獎最佳樂團血肉果汁機此次更將攜手金曲歌王許富凱帶來驚喜演出。

去年掀起巨大迴響並延續至今的選秀節目《原子少年》，其中Ozone、U:NUS、FEniX、呂植宇和「范范」范庭瑜都將到場表演，勢必帶來一批追星熱潮。此外還有五堅情成員、今年多次挑戰大型活動主持的黃偉晉；全方位藝人小樂吳思賢以及7月發行首張個人專輯《躍》的徐暐翔等，三天活動將集結共25組音樂人接力演唱，為樂迷帶來最享受的live現場。

500趴邁入第四年，每年總能吸引數萬人潮前來朝聖。本報資料照片

星級餐廳RAW四度參戰，名廚陳嵐舒領軍gubami Social首次現身，最難訂私廚鄒記驚喜出攤

國際名廚江振誠，將帶領RAW四度出攤500趴。本報資料照片

由國際名廚江振誠領軍的「RAW」在台人氣始終居高不下，並連年受到米其林及「500盤」的肯定，500趴作為RAW唯一出攤的活動，今年已是四度參與，繼去年以紅白牛肉麵驚豔全場後，今年即將公布的販售品項教人萬分期待。有亞洲最佳女主廚之稱的陳嵐舒，將帶著她創立、新潮演繹當代亞洲料理的品牌「gubami Social」首次現身500趴，擅長將大眾熟悉的台灣美食拆解重組的他們更將攜手人氣單位「週末炸雞俱樂部」，共同創造專屬現場的彩蛋。

在連續三屆500盤都有亮眼表現、有最難預訂私廚稱號的「鄒記食舖」，曾被美食評論家譽為中式菜色的天花板，首次出攤也獻給500趴。將於現場販售他們的招牌薺菜水餃搭配牛奶銀耳甜湯，絕對是大家不能錯過的滿足滋味。

500趴2023最強攤位搶先看：山海樓（左上起順時針）、鄒記食舖、飛花落院。圖／各品牌提供

同樣訂位困難的台中無菜單料理「飛花落院」，以絕美景觀和精緻餐飲擄獲一票饕客的芳心，將在500趴販售淺草脆麵明蝦堡與鹹豬肉茶泡飯，前者以鬆軟麵包淋上日式炒麵醬搭配酥脆麵條和鮮甜明蝦，讓人把大海的滋味全部收藏在口中；後者則是將甕窯雞香氣拌入米飯，再加上現場炙烤的鹹豬肉並淋上鰹魚昆布高湯，原汁原味重現這道店內的必吃料理。

深受市場好評的指標台菜餐廳「山海樓」，預計以大腸包小腸和古早味杏仁茶征服大家的味蕾，如此代表性的傳統美食在他們手上會賦予什麼新意令人期待。由「采采食茶」延伸出的法式fine dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」預告將帶來澎湃菜色──蔥燒海蔘飯、龍蝦柑橘可朗芙、帕菲甜點等，是誠意十足的豪華組合。

Uber One會員現場獨享優惠 統一超商帶來永續一番賞

500趴2023由500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司共同主辦，而Uber Eats、Uber為共同協辦，Uber Eats將帶來眾多台灣道地美食，現場眾多攤位也提供Uber One會員專屬好康優惠，使用Uber App叫車前往101水舞廣場，也將有專屬折扣優惠碼提供給500趴的粉絲。

連續4年參加500趴的統一超商，今年將帶來「永續一番賞」，現場只要愛心捐款200元（含以上）即可獲得一次抽獎機會，一起抽爆限量百 項好禮；現場到Honda攤位近距離體驗Honda all-new CIVIC e:HEV的獨特魅力，只要完成指定任務，就可獲得限量餐點或小禮物；Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌將再度與名店強強聯手，帶來專屬的聯名套餐。

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎，現場將帶來大型裝置物，好看又好拍；經典兩輪品牌Vespa跨界合作行動咖啡車及潮流魅力SPRINT S 150現身活動，讓大家現場沉浸感受義式美型Lifestyle；Babu Long 巴部農台灣唯一火山天然鹼性礦泉水再度出攤，讓大家可以喝好水，讓每一天都健康。

邀請您12/1-3周五至周日前來一起沉浸在精彩的500趴2023派對中。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯Facebook粉絲專頁。

500趴2023即將登場。圖／500輯提供

500趴2023

活動日期：2022/12/1（五）－12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康