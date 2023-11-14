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神級組合！「發哥」周潤發同框湯唯 為蕭邦暢聊電影

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
湯唯、周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
湯唯、周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供

瑞士著名鐘錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）為慶祝中環置地太子旗艦店開幕一周年，日前秉持「Chopard Loves Cinema」精神舉行盛大周年慶典，將品牌身為坎城影展官方贊助夥伴、長期不餘遺力支持電影藝術的熱情與魅力帶到香港中環，包括全球品牌大使湯唯、香港殿堂級影帝周潤發、導演麥浚龍新世代演員姜濤、鍾雪瑩、蔡思韵及楊偲泳等人均特地出席。

蕭邦自1998年起擔任坎城影展的官方合作夥伴，26年來一直對電影行業投放極大的熱愛與心力。坎城電影節上所頒發所有獎座均出自蕭邦高級珠寶工作坊，以非凡工藝傳遞對電影界的支持，當中包括最高榮譽的「金棕櫚獎」（Palme d'Or），並自2001年起，在蕭邦聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）提議下，每年頒發「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard），提攜電影事業剛起步的新晉男女演員，以此鼓勵並表揚電影界的明日之星；當今品牌大使湯唯，正是在2008年時憑藉其出色及細膩演出獲得此獎殊榮的女演員。

在這次的剪綵儀式上，湯唯配戴品牌高級珠寶系列新作，並邀來香港電影界傳奇人物周潤發與大家分享其投身電影界近五十年的心路歷程，更特別邀請到影后鄭裕玲為活動司儀。位於置地太子的旗艦店秉承了舍費爾家族（Scheufele family） 的傳統，猶如一間溫馨的府邸，為顧客帶來舒適的購物體驗。歡慶活動包括以電影主題的photo booth，可將照片與蕭邦Trophée Chopard獎座相框一同打印留念。

周潤發與妻子陳薈蓮出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
周潤發與妻子陳薈蓮出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯配戴的蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯配戴的蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
周潤發與妻子陳薈蓮出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
周潤發與妻子陳薈蓮出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
湯唯配戴的蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯配戴的蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶。圖／蕭邦提供
蕭邦香港中環置地太子旗艦店。圖／蕭邦提供
蕭邦香港中環置地太子旗艦店。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
湯唯演繹蕭邦高級珠寶作品。圖／蕭邦提供
周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶活動。圖／蕭邦提供
周潤發出席蕭邦香港中環置地太子旗艦店周年慶活動。圖／蕭邦提供

電影 品牌 香港 周潤發 湯唯

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