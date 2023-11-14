神級組合！「發哥」周潤發同框湯唯 為蕭邦暢聊電影

瑞士著名鐘錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）為慶祝中環置地太子旗艦店開幕一周年，日前秉持「Chopard Loves Cinema」精神舉行盛大周年慶典，將品牌身為坎城影展官方贊助夥伴、長期不餘遺力支持電影藝術的熱情與魅力帶到香港中環，包括全球品牌大使湯唯、香港殿堂級影帝周潤發、導演麥浚龍新世代演員姜濤、鍾雪瑩、蔡思韵及楊偲泳等人均特地出席。

蕭邦自1998年起擔任坎城影展的官方合作夥伴，26年來一直對電影行業投放極大的熱愛與心力。坎城電影節上所頒發所有獎座均出自蕭邦高級珠寶工作坊，以非凡工藝傳遞對電影界的支持，當中包括最高榮譽的「金棕櫚獎」（Palme d'Or），並自2001年起，在蕭邦聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）提議下，每年頒發「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard），提攜電影事業剛起步的新晉男女演員，以此鼓勵並表揚電影界的明日之星；當今品牌大使湯唯，正是在2008年時憑藉其出色及細膩演出獲得此獎殊榮的女演員。