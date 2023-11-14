重返「龍」耀！味全龍推封王優惠 明星品牌限時狂慶三天

解散到復隊，味全龍再創巔峰，拿下2023年中華職棒總冠軍，味全表示，旗下明星品牌林鳳營、大醇豆、貝納頌、農搾、健康廚房將於11月15日起於不同指定通路各自進行限時三天超殺優惠大放送。

味全表示，味全龍於本次總冠軍賽屢次展現了在落後逆勢仍不放棄的拼搏精神，用亮眼戰績回應了眾多球迷與消費者對味全龍的相挺和陪伴。

味全也說，2023年適逢味全食品成立70周年，此次奪冠也為集團公司帶來戰勝逆境、勇往向前的象徵性意義。為了感謝所有消費者的支持，並邀請所有民眾同慶，味全食品將推出一系列明星商品優惠，於全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-ELEVEN、全家等指定通路，享有林鳳營、大醇豆、貝納頌、農搾、健康廚房與味全等品牌指定商品超殺優惠；味全線上『美好食光商城』同步也有眾多推廣方案。