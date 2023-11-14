HOLA攜手金馬60！推出大人版桌遊組 超限量挑戰平衡感

華語影壇最具權威的金馬獎，今年邁入第60屆，將於11月25日登場，許多品牌也與金馬合作，HOLA和樂家居首度與金馬獎合作，聯名推出「金馬60桌遊組」，延伸「凝聚眾人，直奔未來」的設計理念，打造出大人系的桌遊組，並在「金馬60桌遊組」官網獨家販售，限量100組。

金馬60桌遊組中，以平衡作為巧思，拆解「60週年」的數字，從帶有缺口的「6」，轉變為「0」，也象徵電影產業的創作中，成員常在彼此磨合、調整，共同付出心力，才能成就一部完美的作品，而且也對比到台灣人的日常，「家」就像是沒有腳本卻真摯的人生劇場，充滿的歡笑與眼淚，但事後每一刻，都值得紀念。