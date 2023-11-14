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吃鍋暖身 foodpanda吃海底撈、鼎王、撈王滿額7.9折 外帶、內用也有優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
氣溫驟降，吃鍋季節到，foodpanda火鍋名店外送7.9折暖身又暖心。圖／foodpanda提供
氣溫驟降，吃鍋季節到，foodpanda火鍋名店外送7.9折暖身又暖心。圖／foodpanda提供

本週氣溫驟降，正是吃鍋、進補好時機！foodpanda祭出火鍋好康優惠，包括海底撈火鍋、鼎王麻辣鍋、撈王鍋物料理等排隊名店送到家還享7.9折，讓你秋冬食補暖身更暖心。

根據foodpanda統計，火鍋長年佔據熱搜榜單前3名，遇上冬季節氣，如立冬、冬至等，火鍋類銷售顯著上升，新北、台中、桃園對火鍋更是狂熱，1年可賣出百萬鍋以上，新北市更是全台居冠，年突破200萬鍋。根據foodpanda調查，台灣消費者偏好重口味鍋物，前3名為臭臭鍋、海鮮鍋以及泡菜鍋。對此，吳明珠中醫師也提醒，適當的放縱、滿足口腹之慾無傷大雅也可以紓緩壓力，冬令時期運用重口味食物讓身體出汗、去濕氣更有助健康，但若是三高民眾或體質燥熱者，在食材選擇上，可加入大黃瓜、冬瓜等寒性食材平衡熱補，或加入筊白筍、牛蒡等根莖類蔬菜，耐煮又補充纖維質，更可以搭配菊花茶、餐後補充水果，幫助養護腸胃不傷身。

foodpanda攜手海底撈火鍋、鼎王麻辣鍋、撈王鍋物料理、六扇門時尚湯鍋、築間幸福鍋物、老先覺功夫窯燒鍋等知名火鍋品牌推出優惠，即日起至11月30日消費滿349元，享7.9折，最高折抵100元；pandamart熊貓超市火鍋店同步熱烈開張，期間限定每週一鍋物：海底撈火鍋、石二鍋、雅芳原汁紅燒羊肉爐等精選套餐上線，肉品海鮮、飲料甜品2件9折，想吃什麼點什麼，線上火鍋店滿足各項需求。

懶得排隊同享優惠，即日起至11月30日外帶自取指定店家優惠6.9折起，輸入指定優惠碼再打9折，優惠疊加直逼6.2折。foodpanda也為內用聚餐消費者規劃好，即日起至11月30日，至Sanzo三藏和牛火鍋專門店、COCA泰式海鮮火鍋、龍涎居雞膳食坊，內用享8.5折優惠。

pandamart熊貓超市火鍋店熱烈開張，每週鍋物、鍋底和肉品特價，石二鍋、雅芳羊肉爐精選套餐讓你過鍋癮。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市火鍋店熱烈開張，每週鍋物、鍋底和肉品特價，石二鍋、雅芳羊肉爐精選套餐讓你過鍋癮。圖／foodpanda提供

火鍋 foodpanda

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