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味全龍封王！謝謝桃猿「10號隊友」 全家推美式、氣泡水、零食限時3天買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時3天，全家實體店鋪推出指定咖啡、氣泡水、FamiCollection零食商品買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
限時3天，全家實體店鋪推出指定咖啡、氣泡水、FamiCollection零食商品買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

中職球季圓滿落幕，全家感謝每一位「10號隊友」給予樂天桃猿隊最強勁的支持，今日宣布於11月17日至11月19日推出買1送1限時快閃優惠，活動期間至全家實體店舖購買Let' s Café大杯特濃美式買1送1；以及FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選買1送1；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾則享同品項買1送1優惠，限時3天，絕對要把握！

此外，同步歡慶總冠軍誕生，全家APP隨買跨店取亦推出指定商品限量優惠活動，每會員限購1組，11月15日至11月28日率先推出林鳳營936ml鮮乳系列（全脂/低脂）任選10入特價739元、萬丹鮮乳936ml 10入特價749元、林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格同品項5入特價111元、林鳳營實感莓果燕麥有料優格4入特價111元。

緊接著11月17日至11月28日再推出貝納頌經典曼特寧/貝納頌經典拿鐵/貝納頌經典榛果風味拿鐵/貝納頌經典黑咖啡同品項10入特價222元、LCA活菌原味發酵乳/LCA活菌清爽發酵乳同品項6入特價111元，以及農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶同品項6入特價111元。這麼多優惠，不管是不是你支持的隊伍奪冠，都不能錯過。

限時3天，全家實體店鋪推出指定咖啡、氣泡水、FamiCollection零食商品買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
限時3天，全家實體店鋪推出指定咖啡、氣泡水、FamiCollection零食商品買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取亦推出指定商品限量優惠活動，林鳳營936ml鮮乳系列任選10入特價739元。圖／全家便利商店提供
全家APP隨買跨店取亦推出指定商品限量優惠活動，林鳳營936ml鮮乳系列任選10入特價739元。圖／全家便利商店提供

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