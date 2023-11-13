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LV Colormania繽紛七彩旅行配件 歡慶年度佳節將至

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供

歡慶年底佳節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出LV Colormania膠囊系列，以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，寓意向今年迎來25週年的路易威登《旅遊指南City Guide》系列的色彩編碼致敬。

LV Colormania膠囊系列採用七種稜鏡色彩的個性化旅行風格：紅色、橙色、黃色、綠色、 藍色、粉紅色和紫色。系列包括標誌性的Horizon隨身行李箱、Keepall旅行包、Christopher背包、護照套和其他小皮件。共兩種款式：標誌性的Monogram Macassar帆布裝飾彩色皮革滾邊；另一種則以Taurillon Monogram全皮革壓花打造鮮豔單色，如Horizon、Keepall和Steamer小型包款以及適合旅行的收納包。

該其他皮具與配件也以旅行為主要訴求，如隨身行李、Nice Mini化妝包、 Dopp Kit盥洗包、以及迷你Keepall吊飾、手拿包、護照套、名片盒、硬幣卡夾和口袋收納袋等，可拆卸的圓形壓花皮革行李牌靈感來自路易威登經典印章設計，為配件帶來俏皮的色彩。除此之外還有品牌最富盛名的Monogram Macassar帆布材質硬箱作品，配有鮮豔色彩的內襯，包括精緻的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide 4 x Bisten四組硬箱塔、Cotteville 16 Montres腕表硬箱和Boîte Chapeau 30帽盒。

黃色Monogram皮革壓花Streamer包，71,500元。圖／路易威登提供
黃色Monogram皮革壓花Streamer包，71,500元。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
路易威登以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，呈獻LV Colormania膠囊系列禮讚溫馨的佳節氣息。。圖／路易威登提供
藍色與Monogram帆布Dopp Kit盥洗包，34,600元。圖／路易威登提供
藍色與Monogram帆布Dopp Kit盥洗包，34,600元。圖／路易威登提供
桃紅色與Monogram帆布Christopher MM，11萬5,000元。圖／路易威登提供
桃紅色與Monogram帆布Christopher MM，11萬5,000元。圖／路易威登提供
紅色與Monogram帆布名片夾，12,700元。圖／路易威登提供
紅色與Monogram帆布名片夾，12,700元。圖／路易威登提供
橘色Monogram皮革壓花Keepall Bandoulière 50，13萬3,000元。圖／路易威登提供
橘色Monogram皮革壓花Keepall Bandoulière 50，13萬3,000元。圖／路易威登提供
綠色與Monogram帆布Horizon 55，12萬1,000元。圖／路易威登提供
綠色與Monogram帆布Horizon 55，12萬1,000元。圖／路易威登提供
紫色與Monogram帆布Pochette Voyage MM，36,900元。圖／路易威登提供
紫色與Monogram帆布Pochette Voyage MM，36,900元。圖／路易威登提供

行李箱 LV

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