LV Colormania繽紛七彩旅行配件 歡慶年度佳節將至

歡慶年底佳節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出LV Colormania膠囊系列，以彩虹般的鮮豔色彩來慶祝旅行的時尚藝術，寓意向今年迎來25週年的路易威登《旅遊指南City Guide》系列的色彩編碼致敬。

LV Colormania膠囊系列採用七種稜鏡色彩的個性化旅行風格：紅色、橙色、黃色、綠色、 藍色、粉紅色和紫色。系列包括標誌性的Horizon隨身行李箱、Keepall旅行包、Christopher背包、護照套和其他小皮件。共兩種款式：標誌性的Monogram Macassar帆布裝飾彩色皮革滾邊；另一種則以Taurillon Monogram全皮革壓花打造鮮豔單色，如Horizon、Keepall和Steamer小型包款以及適合旅行的收納包。