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天冷就是要吃鍋！全家火鍋季店鋪40款人氣鍋底2件7.9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家即日起化身為24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，於預購型錄、全家行動購、全+1商城及實體店舖等線上、線下全通路，推出逾400款特色鍋物商品。圖／全家便利商店提供
全家即日起化身為24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，於預購型錄、全家行動購、全+1商城及實體店舖等線上、線下全通路，推出逾400款特色鍋物商品。圖／全家便利商店提供

全台降溫有感，熱熱吃鍋正是時候！根據網路調查，超過8成受訪者每月至少會吃1次火鍋，天氣一冷更是吃鍋旺季，全家即日起化身「巷口鍋物專賣店」，集結多家超人氣及網路口碑好評的火鍋名店及多項吃鍋良伴，於預購型錄、全家行動購、全+1商城及實體店舖等線上、線下全通路，推出逾400款特色鍋物商品。

全家實體店舖集結40款人氣火鍋店湯底與週邊品項推出優惠活動，11月28日前選購即興開鍋落地紙架商品，可享任2件7.9折優惠。另外，全家APP「Fami煮煮」亦搭上吃鍋旺季，即日起首推冷藏直送鍋物，首波開賣酸菜白肉鍋與韓式泡菜豬肉鍋，原價250元，即日起至11月26日享早鳥嘗鮮價199元，前400份再享肉量增量40%。

預購型錄則首推網路聲量第一的「肉多多」及其姊妹品牌「狂一鍋」的招牌湯底，包含濃郁的蕃茄牛肉鍋、經典台味麻油爆香雞腿鍋等，皆為便利商店通路獨家販售；全家更導入超夯排隊名店「刁民酸菜魚」招牌菜色「秘罈酸菜魚」，開賣3天內即完銷千份、搶手再加開；還有消費者吃鍋後必享用的冰品、各種鍋物都百搭的鈴鈴卷和今都腐竹，皆是預購榜上熱銷商品，即日起至12月12日，凡購買預購型錄指定商品累積滿899元，還可兌換80元全家購物金。

另外，全家行動購亦集結多款特色口味鍋物，如南洋叻沙魚頭鍋、胡椒鴨、鮑魚干貝雞湯，以及人氣名店「築間」推出的胡椒豬骨湯底、「刁民」推出的初戀蕃茄魚及初戀蕃茄牛肉鍋等，還有豐富生鮮食材可搭配購買；即日起至112念2月20日，凡於全家行動購選購即興開鍋專區商品，單筆滿500元，結帳時輸入優惠碼「112HOTPOT」，即可現折50元。

全家實體店舖集結40款人氣火鍋店湯底與週邊品項，11月28日前選購指定商品，可享任2件7.9折優惠。圖／全家便利商店提供
全家實體店舖集結40款人氣火鍋店湯底與週邊品項，11月28日前選購指定商品，可享任2件7.9折優惠。圖／全家便利商店提供
Fami煮煮11月27日將再推出「砂鍋魚頭」新品，11月27日至12月3日期間購買可享早鳥優惠199元。圖／全家便利商店提供
Fami煮煮11月27日將再推出「砂鍋魚頭」新品，11月27日至12月3日期間購買可享早鳥優惠199元。圖／全家便利商店提供
全家實體店舖即興開鍋專區開賣十餘款老四川週邊商品，首推全通路獨家販售的「老四川麻辣牛肉麵」，口感豐富、香麻帶勁，11月15日正式開賣，11月28日前購買可享嘗鮮價69元。圖／全家便利商店提供
全家實體店舖即興開鍋專區開賣十餘款老四川週邊商品，首推全通路獨家販售的「老四川麻辣牛肉麵」，口感豐富、香麻帶勁，11月15日正式開賣，11月28日前購買可享嘗鮮價69元。圖／全家便利商店提供
Fami煮煮首推冷藏直送鍋物，鍋底、新鮮肉品及蔬菜等食材皆為冷藏直送，11月26日享早鳥嘗鮮價199元，前400份再享肉量增量40%。圖／全家便利商店提供
Fami煮煮首推冷藏直送鍋物，鍋底、新鮮肉品及蔬菜等食材皆為冷藏直送，11月26日享早鳥嘗鮮價199元，前400份再享肉量增量40%。圖／全家便利商店提供

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