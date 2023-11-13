中華職棒總冠軍出爐 7-ELEVEN限時3天15款飲品第2件5折

科技發展日新月異的年代，我們的家庭也變得越來越智能，特別是當談到居家安全和節能方面。「水」是民生常備所需物資，每天的食衣住行許多生活環節都跟用水有關，從浴室及廁所內部管線因鏽蝕破損導致的漏水或外漏管線的老化出現的漏水狀況，每項意外都容易造成家中財物的毀損。 德國居家智能大廠「EVE」推出的無線漏水偵測設備，運用「Thread」無限傳輸技術，開發出微型的漏水監測設備。當設備裝置在牆面插座透過尾端的棉質感測線，偵測安裝場所的漏水狀態，棉線浸潤在水中即會觸發警報訊號，讓使用者可以透過手機，即時收到偵測危機，立即性的關閉水源，避免災害擴大。

2023-11-13 10:00