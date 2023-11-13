中華職棒總冠軍出爐 7-ELEVEN限時3天15款飲品第2件5折
歡慶2023中華職棒總冠軍誕生，7-ELEVEN自11月15日至11月17日，限時3天推出指定品項任選第2件5折優惠，精選5大品牌，包括貝納頌、農搾、每日C、萬丹、LCA506，共祭出15款指定商品加入優惠活動（不含分享組），讓大家隨時就近到7-ELEVEN開心買、輕鬆付、安心吃。
11月15日至11月17日限時3天推出的優惠品項包括：貝納頌咖啡（經典榛果拿鐵）、貝納頌經典曼特寧咖啡、貝納頌經典拿鐵咖啡、貝納頌莊園級極品咖啡、貝納頌極品鑑賞級咖啡、貝納頌咖啡TP375，萬丹濃煮奶茶、萬丹芋頭飲、LCA506活菌發酵乳-清爽、農搾檸檬飲、農搾檸檬青茶、每日C 100%柳橙原汁、每日C100%柳橙汁瓶、每日C100%葡萄綜合果汁瓶、每日C 100%綜合果蔬汁瓶，品項多元，愛喝飲料的民眾別錯過。
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