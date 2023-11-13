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致敬傳奇大師畢卡索逝世50周年 S.T. Dupont重現經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont新作Picasso限量系列重新演繹名畫立體派藝術致敬傳奇藝術家畢卡索逝世50週年。圖／迪生提供
S.T. Dupont新作Picasso限量系列重新演繹名畫立體派藝術致敬傳奇藝術家畢卡索逝世50週年。圖／迪生提供

2023年適逢西班牙藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）逝世50周年，日前他在1932年創作的油畫「戴手表的女人」（Woman with a Watch）於紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會以近1.4億美元（近新台幣45億元）天價拍出，為麗來畢卡索作品拍出的第2高價，為今年冷清的藝術市場再掀話題。

自1998年開始就與畢卡索推出聯合作品的男士精品品牌都彭（S.T. Dupont）今年以1962年名作「戴草帽的賈桂琳肖像」（Portrait of Jacqueline in a Straw Hat）來向藝術家致敬，重現立體派藝術重現。限量系列共推出全球限量各1962件的Ligne 2打火機、Slimmy打火機、兩種尺寸的Line D Eternity系列書寫工具、以及手繪漆藝菸灰缸。

「戴草帽的賈桂琳肖像」是畢卡索深具代表性的知名作品之一，因藝術家使用了當時一種新的技術來創作：木刻版畫。都彭Picasso限量系列使用了黃色、紅色、綠色和黑色的色彩，與畫紙呈現色彩碰撞與對比。是繼1998年「Faun」半人半山羊抽象畫、2017年「Profil de Femme」、以及2018年「Dove」之後再次向這位20世紀最具影響力藝術家致敬。

Picasso限量系列Line D Eternity筆具L號，限量1962件，58,800元。圖／迪生提供
Picasso限量系列Line D Eternity筆具L號，限量1962件，58,800元。圖／迪生提供
Picasso 限量系列Slimmy打火機，11,500元。圖／迪生提供
Picasso 限量系列Slimmy打火機，11,500元。圖／迪生提供
Picasso限量系列Ligne 2打火機，限量1962件，62,800元。圖／迪生提供
Picasso限量系列Ligne 2打火機，限量1962件，62,800元。圖／迪生提供
Picasso 限量系列雪茄菸灰缸，16,300元。圖／迪生提供
Picasso 限量系列雪茄菸灰缸，16,300元。圖／迪生提供
S.T. Dupont新作Picasso限量系列重新演繹名畫立體派藝術致敬傳奇藝術家畢卡索逝世50週年。圖／迪生提供
S.T. Dupont新作Picasso限量系列重新演繹名畫立體派藝術致敬傳奇藝術家畢卡索逝世50週年。圖／迪生提供

畢卡索 藝術家 手繪

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