山下智久、木村光希亮相寶格麗SERPENTI 75周年藝術展

寶格麗（BVLGARI）為慶祝持續蛻變的經典靈蛇Serpenti問世75周年，推出以靈蛇作為創作靈感的全新企劃「SERPENTI FACTORY」巡迴國際。首先在上海開展，此後陸續於首爾、杜拜、米蘭舉辦，如今則來到了東京。即日起至11月26日於東京都表參道藝術專區登場的「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，與不同特色背景的當代藝術家合作創造一件發想自Serpenti符碼的藝術作品，。日前舉辦的開幕儀式上眾星雲集，出席明星包括品牌大使木村光希（Koki）、山下智久及日本超模森星（Hikari Mori）等。

「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，與當代藝術家Refik Anadol、建築師、藝術家兼設計師Emmanuelle Moureaux、新世代娛樂創作者stu，以及擅長日式傳統庭園設計的植彌加藤造園（Ueyakato Landscape）合作。

建築師、藝術家兼設計師 Emmanuelle Moureaux打造的《 100 colors no.50 Serpenti》以東京街頭層次、濃淡各異的景致和色彩，以及和式拉門等傳統空間元素為靈感，創作出「shikiri」（用顏色創造空間）的概念，讓人宛如置身繽紛的無盡宇宙。 stu與植彌加藤造園的《 Sandscape Garden》，以日本人所謂的「枯山水」藝術為基礎，運用科技結合傳統藝術，引領觀者萌生祥和、永恆的悠長心境。媒體藝術家暨導演Refik Anadol的《Serpenti Metamorphosis》是匯聚2億張自然圖像由人工智慧演算生成的多媒體藝術作品，展現了蛻變概念的空前詮釋。

整個展覽包括以符號歷史及寶格麗歷史文獻為主題的入口區、能讓賓客透過各種影片感受寶格麗Serpenti奇幻世界的體驗室、展出從Serpenti經典系列到最新頂級珠寶作品等各種精工技藝的展覽室，以及在螢幕上播放著紀錄片《Inside The Dream》精簡版的咖啡廳。