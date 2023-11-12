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山下智久、木村光希亮相寶格麗SERPENTI 75周年藝術展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使木村光希與山下智久出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希與山下智久出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）為慶祝持續蛻變的經典靈蛇Serpenti問世75周年，推出以靈蛇作為創作靈感的全新企劃「SERPENTI FACTORY」巡迴國際。首先在上海開展，此後陸續於首爾、杜拜、米蘭舉辦，如今則來到了東京。即日起至11月26日於東京都表參道藝術專區登場的「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，與不同特色背景的當代藝術家合作創造一件發想自Serpenti符碼的藝術作品，。日前舉辦的開幕儀式上眾星雲集，出席明星包括品牌大使木村光希（Koki）、山下智久及日本超模森星（Hikari Mori）等。

「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展，與當代藝術家Refik Anadol、建築師、藝術家兼設計師Emmanuelle Moureaux、新世代娛樂創作者stu，以及擅長日式傳統庭園設計的植彌加藤造園（Ueyakato Landscape）合作。

建築師、藝術家兼設計師 Emmanuelle Moureaux打造的《 100 colors no.50 Serpenti》以東京街頭層次、濃淡各異的景致和色彩，以及和式拉門等傳統空間元素為靈感，創作出「shikiri」（用顏色創造空間）的概念，讓人宛如置身繽紛的無盡宇宙。 stu與植彌加藤造園的《 Sandscape Garden》，以日本人所謂的「枯山水」藝術為基礎，運用科技結合傳統藝術，引領觀者萌生祥和、永恆的悠長心境。媒體藝術家暨導演Refik Anadol的《Serpenti Metamorphosis》是匯聚2億張自然圖像由人工智慧演算生成的多媒體藝術作品，展現了蛻變概念的空前詮釋。

整個展覽包括以符號歷史及寶格麗歷史文獻為主題的入口區、能讓賓客透過各種影片感受寶格麗Serpenti奇幻世界的體驗室、展出從Serpenti經典系列到最新頂級珠寶作品等各種精工技藝的展覽室，以及在螢幕上播放著紀錄片《Inside The Dream》精簡版的咖啡廳。

東京展覽也獨家推出五款頂級珠寶系列，向Serpenti問世75週年致敬，其中焦點為Enchanted Emerald Serpenti頂級祖母綠項鍊，柔軟的白K金蛇身環繞著美麗瑰麗絕倫的7.15克拉梨形切割尚比亞祖母綠，配襯三顆總重約2.74 克拉的圓型切割祖母綠、168顆總重約13.18克拉的buff-top弧圓形切割祖母綠，以及總計約29.90克拉的密鑲鑽石。

世代娛樂創作者stu與擅長日式傳統庭園設計的植彌加藤造園共同合作打造《Sandscape Garden》。圖／寶格麗提供
世代娛樂創作者stu與擅長日式傳統庭園設計的植彌加藤造園共同合作打造《Sandscape Garden》。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金祖母綠與鑽石雙圈手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金祖母綠與鑽石雙圈手環。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於東京揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於東京揭幕。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Spiga Rose Serpenti頂級粉紅碧璽與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Spiga Rose Serpenti頂級粉紅碧璽與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於東京揭幕。圖／寶格麗提供
「寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變」珍藏藝術展於東京揭幕。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Enchanted Emerald Serpenti頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列Enchanted Emerald Serpenti頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使日本超模森星Hikari Mori出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使日本超模森星Hikari Mori出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
媒體藝術家暨導演Refik Anadol的創作《Serpenti Metamorphosis》。圖／寶格麗提供
媒體藝術家暨導演Refik Anadol的創作《Serpenti Metamorphosis》。圖／寶格麗提供
建築師、藝術家兼設計師Emmanuelle Moureaux的創作《100 colors no.50 Serpenti》。圖／寶格麗提供
建築師、藝術家兼設計師Emmanuelle Moureaux的創作《100 colors no.50 Serpenti》。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希出席寶格麗SERPENTI系列75周年傳世蛻變珍藏藝術展開幕活動。圖／寶格麗提供

藝術家 寶格麗 設計師

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