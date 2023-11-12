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星巴克「買一送一」回來了！連續3天、這次有星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於11月13日至15日連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於11月13日至15日連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

久違的星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布於11月13日至15日連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定品項飲料」，其中一杯由星巴克招待。

「指定品項飲料」不但包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、太妃核果那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤等高人氣飲品；許多星迷鍾愛的兩款星冰樂——焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，也列入這次的「買一送一」優惠清單。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動，限10項指定品項飲料。圖／摘自星巴克官網
「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動，限10項指定品項飲料。圖／摘自星巴克官網

星巴克 咖啡

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