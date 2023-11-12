星巴克「買一送一」回來了！連續3天、這次有星冰樂

久違的星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布於11月13日至15日連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定品項飲料」，其中一杯由星巴克招待。

「指定品項飲料」不但包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、太妃核果那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤等高人氣飲品；許多星迷鍾愛的兩款星冰樂——焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，也列入這次的「買一送一」優惠清單。