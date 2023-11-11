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月老助脫單！台南聖母廟未婚聯誼 500多名男女勇敢追愛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供

台南正統鹿耳門聖母廟主辦的「光棍節聯誼」創下男性7分鐘爆滿的記錄，總共500餘位幸運的單身男女，今天終於在月老星君的見證下相見歡，從月老殿報到，及安排多項闖關聯誼、美食市集、DIY活動到「愛情晚宴」、「愛的雙層巴士」，期盼男女都能成功配對、勇敢追愛。

廟方表示，本次參與者條件非常優秀，男女雙方加起來有近80位博、碩士，職業以科技業、工程師最多，從事教職的教授、老師佔第二多數，總數約有200位，其餘近300位參與者有醫生、藥師、消防員、設計師等等各行各業。

土城正統鹿耳門聖母廟「月老聯誼」今年5月21日首度舉辦後迅速爆紅，8月20日二度舉辦，僅半小時就額滿，短短半年內辦理3次大型聯誼，聖母廟方絞盡腦汁、推陳出新。

這次除了邀請交通部觀光署、台南市政府指導合辦，將規模擴大到全國，還與「天際航空」熱氣球合作，每位參與者都會收到限定款「媽祖熱氣球抱枕」，現場兩顆7公尺熱氣球在傍晚時升空，襯托巍峨廟景，十分壯觀，讓現場民眾驚喜不已。

廟方人員在聯誼報名時請示「月老星君」有沒有什麼注意事項？月老指示：「要先審核報到者的名單、要報到者先到月老殿參拜」，因此參與者的名單早早就放在神龕前供月老牽紅線，本次報到地點改設在「月老殿」，500餘名單身男女檢驗身份、取得識別證、背貼之後，先集體參拜月老、祈求天賜良緣，才能憑證進入活動會場。

活動會場設在「順風耳」側廟埕，拉起愛心拱門、浪漫串燈，以黃、金色系為布置主題。下午四點開始，有多項闖關聯誼、美食市集、DIY活動，都是要以雙人為單位，為單身男女破冰、培養默契，晚上邀請「米其林必比登大廚」以「在地友善食材」烹煮「愛情晚宴」，結合精采表演與多項配對遊戲，讓初識的男女感情升溫、鎖定對象、勇敢追愛。

壓軸的「參加禮」發放，規定參加者需要「雙雙對對」前來領取，全場男女都必須找尋一位異性一起上台領禮物，最後500多位嘉賓抱著媽祖娃娃一起唱跳「戀愛ING」，活動進入最高潮！

聖母廟也特別與台南市公車處、觀旅局合作，安排「愛的雙層巴士」在活動結束後接送外地來的朋友返回市區，每一項細節，都是為了讓參與者找到真愛、開啟人生的新頁。

超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
超大型月老聯誼！正統鹿耳門聖母廟「雙雙對對戀愛Party」今晚熱鬧登場。圖／聖母廟提供
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月老 聯誼 雙層巴士

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