iPhone刷悠遊卡靠這招！犀牛盾Grip O手機支架讓你搭車、支付秒完成

入手iPhone 15新機，除了換上喜歡的保護殼，背帶、支架也成為許多人的必備配件。RHINOSHIELD犀牛盾近日宣布推出全新GRIP O MagSafe 兼容系列手機支架，除了比先前推出的固架更精巧，使用情境也更多元，甚至還可以與SuperCard超級悠遊卡搭配使用，搭車、支付都超方便。響應雙11，即日起至11月12日限時推出全站商品於官網消費滿1500元使用折扣碼「犀牛盾雙十一八折」即享8折，非印刷款輸入折扣碼「犀牛盾雙十一七折」滿3000元更享7折，想要一次更新所有手機配件，現在正是時候。

全新GRIP O MagSafe兼容系列手機支架擁有原廠2倍以上的超強磁吸力，更可承受超過5萬次開闔，確保穩固吸附於MagSafe功能的手機殼上， 獨家專利複合式結構能1秒開闔，再加上360度無限角度旋轉式上蓋，無論是手持、直立或橫放都能單手滑開達成，同時維持造型輕薄，讓使用者不管是手持使用或是觀看影片都能隨心所欲調整最佳角度。

而現代人一機在手就能搞定通勤搭車、付款的生活需求，但無法使用手機悠遊卡一直是iPhone用戶的小小遺憾，因此犀牛盾這次特別將GRIP O MagSafe兼容支架與SuperCard超級悠遊卡合體，一般款設計了可以巧妙放進特製卡的空間，只要購買時順道加購，就可以實現手機錢包一體的便利，搭捷運/公車、租借YouBike、或是在商店進行小額支付，再也不需要手忙腳亂從錢包掏卡片出來。